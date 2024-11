Barça : discussions en stand-by pour Ronald Araujo et Frenkie de Jong

Le FC Barcelone est dans l’impasse. Alors que la direction catalane s’est lancée dans une opération "prolongations" pour étendre les contrats de certaines de ses pépites (Pedri, Gavi, Cubarsí…), les Blaugranas tentent en parallèle de prolonger les contrats de Frenkie de Jong et de Ronald Araujo. Tous deux sous contrat jusqu’en 2026. Une chose pas si facile à faire pour Deco, le directeur sportif du club catalan.

Selon Marca, le défenseur de 25 ans - blessé depuis cet été - s’est vu proposer un nouveau contrat avec une revalorisation salariale sur ces derniers mois. L’international uruguayen est considéré comme un joueur clé par Deco et Hansi Flick, son entraîneur, qui souhaitent le voir associé à Pau Cubarsí dans l’axe de la défense durant des années. Des discussions auront lieu avant la fin de l’année civile entre ses représentants et le board barcelonais. Du côté de De Jong, c’est plus compliqué. Marca rapporte que le milieu néerlandais de 27 ans n’a pas encore reçu de proposition pour étendre son bail. En revanche, le Barça lui a proposé d’adapter son salaire, qui est actuellement très élevé, et de le répartir sur un plus grand nombre d’années. La direction n’a pas reçu de réponse à cette offre depuis des mois et commence à douter de sa volonté de rester en Catalogne. Ils savent également que lorsque son contrat expirera, De Jong - qui sera âgé de 29 ans - ne recevra pas non plus d’offres financières importantes.