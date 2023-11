Mercato OL : John Textor dément un accord pour deux grosses recrues

John Textor l’a promis, l’Olympique Lyonnais sera actif sur le marché des transferts cet hiver. Comme annoncé en octobre dernier, deux pistes ont longtemps été évoquées pour renforcer l’effectif rhodanien, qui devrait voir arriver le gardien brésilien Lucas Perri (25 ans) et le défenseur central Adryelson (25 ans). Deux recrues venues de Botafogo, l’autre club appartenant à la galaxie de John Textor, Eagle Group. Mais pourtant, alors que la presse brésilienne évoquait un accord, le président américain a jeté un coup de froid sur ce dossier.

Les médias brésiliens annoncent que la double opération, estimée à 20 millions d’euros (bonus compris), ne dépendrait plus que de simples échanges de documents entre les deux clubs. Mais sur son compte personnel X, John Textor a plus ou moins démenti cet accord. «Il est vrai que l’OL augmentera ses investissements en Amérique du Sud, en Afrique et aux États-Unis. Il est également vrai que des joueurs du monde entier se disputeront (directement ou par le biais de prêts) nos quatre clubs internationaux. Le reste de cet article (comme le paragraphe sur les valeurs de transfert) n’est que spéculation». Un premier coup de froid pour l’OL ?