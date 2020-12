Affaire Messi : Carles Tusquets répond au recadrage de Ronald Koeman

« Il aurait été souhaitable de vendre Messi. La Liga exige des limites de salaires. Mais je suppose qu'il y avait un staff technique à consulter sur le sujet. » Le 3 décembre dernier, le président du comité de gestion du FC Barcelone, Carles Tusquets, envoyait un bon petit pavé dans la mare en indiquant qu’il se serait sans doute séparé de Lionel Mess l’été dernier, quand la Pulga a demandé à partir.

Des propos dictés par la situation économique très compliquée d’un Barça payant pas moins de 50 M€ par an de salaire à son numéro 10. Sauf que parler de départ de Messi en Catalogne, c’est presque blasphémer. Et hier, l’entraîneur des Culés, Ronald Koeman, a confié que la situation risquait de devenir intenable si des personnes du club continuaient à signer de telles sorties médiatiques. « Les commentaires extérieurs ne m'intéressent pas. Ces commentaires (provenant du club) ne nous aident pas. On ne peut pas contrôler ce qui se dit à l'extérieur, mais ce qui se passe à l'intérieur est bien différent ».

Tusquets plaide la mauvaise interprétation

Face à ce petit recadrage, Tusquets n’a pas tardé à réagir, histoire de clarifier sa pensée. « Je n’ai pas dit que Messi aurait dû partir l’été dernier. J’ai dit que, économiquement parlant, en regardant seulement les chiffres, les finances du club se seraient mieux portées parce que nous parlons du plus gros salaire du monde. Mais je ne suis personne, en plus cette décision lui appartient. Je crois que je n’ai rien dit d’extraordinaire. J’ai juste parlé de chiffres, rien de plus. Il y a eu une mauvaise interprétation de mes propos. Bien sûr que le départ de Messi aurait fait un bien fou au club du point de vue économique. C’est une banalité, mais je n’aurais pas dû répondre à cette question », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par AS, avant de répondre directement à Koeman.

« Il a raison, mais on ne lui a pas bien expliqué mes propos. Je n’ai aucune intention de vendre Messi et de toute façon je ne peux pas le faire. Je le dirai à Koeman s’il le faut. Je lui expliquerai qu’on lui a mal expliqué les choses. Si Messi ou son entourage m’appelle, j’éclaircirai également mes propos. De toute façon, comment peut-on se mettre en colère pour ça alors que Messi voulait quitter Barcelone cet été ? » Difficile de dire le contraire…