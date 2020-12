FC Barcelone : Ronald Koeman réagit aux propos de Neymar sur Lionel Messi

La bombe a été lâchée mercredi soir, sur la pelouse d'Old Trafford. Interrogé dans la foulée de la rencontre gagnée 3-1 par le PSG, Neymar a lancé une véritable bombe. « J'aimerais rejouer avec Messi. C'est ce que je veux le plus. Je le laisserais jouer à ma place, il n'y a pas de problème. Je veux jouer avec lui à nouveau, c'est sûr. Nous devons le faire l'année prochaine ». Une déclaration fracassante qui a mis la France et l'Espagne en émoi. Les presses des deux pays se sont mises à imaginer tous les scénarios possibles. Où les deux comparses pourraient-ils se retrouver la saison prochaine ?

La suite après cette publicité

À Paris ? Lionel Messi arrivera au terme de son contrat en juin 2021 et sera libre de rejoindre l'écurie de son choix. Lui qui avait forcé un départ cet été et semble plus que jamais tourner la page Barça. Où bien à Barcelone, si la Pulga venait à lier son avenir à celui du prochain président culé ? Il faudrait, dans ce cas, que Neymar revienne sur les traces de ses exploits blaugranas (2013-2014). Dans un club avec lequel il est en plein démêlés judiciaires ? Sous contrat dans la capitale française jusqu'en 2022, le Brésilien coûterait un transfert. Le Barça n'a pas d'argent.

Ronald Koeman ouvre la porte à Neymar

Qu'importe, le club blaugrana garde espoir de revoir Neymar porter son maillot, aux côtés de Lionel Messi. Ce n'est pas Ronald Koeman qui va dire le contraire. Interrogé au sujet des récentes déclarations de Neymar, le technicien néerlandais semble ouvert à un retour du Brésilien, bien plus qu'à un départ de Messi. «Je crois qu'en tant que club, il faut toujours essayer d'avoir les meilleurs joueurs ici. Comme club, comme entraîneur, en tant que joueur, en tant que culé, on veut avoir les meilleurs joueurs du monde, et s'ils finissent tous dans notre équipe, tant mieux alors,» a lâché le coach blaugrana.

Un Ronald Koeman qui veut s'entourer des meilleurs et ouvre la porte de son vestiaire à Neymar. Un coach qui a également botté en touche concernant un éventuel départ de l'Argentin prodige, évoqué par l'actuel président du comité de gestion par intérim du Barça, Carles Tusquets. «On connaît la situation de Leo. S'il y a une personne qui doit décider de son futur, C'est Leo lui-même. Les commentaires extérieurs ne m'intéressent pas. Ces commentaires ne nous aident pas. On ne peut pas contrôler ce qui se dit à l'extérieur, mais ce qui se passe à l'intérieur est bien différent, a-t-il lâché, avant de conclure. «J'espère que ce sera ici, mais c'est à lui de choisir, je ne peux pas donner mon avis sur cette question.»