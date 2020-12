PSG : Neymar annonce qu'il veut rejouer avec Lionel Messi la saison prochaine !

Il est sans conteste l'homme du match entre Manchester United et le Paris Saint-Germain. Mais Neymar ne s'est pas contenté de briller sur le pré et d'inscrire un doublé en Ligue des Champions mercredi soir. Il s'est de nouveau frotté aux médias après la rencontre, lui qui est toujours rare dans cet exercice et qui ne s'arrête jamais pour ne rien dire. Sur une chaine portugaise, il a d'abord évoqué son rôle de leader et le recadrage nécessaire pour ses coéquipiers. Mais il a réservé la déclaration fracassante pour ESPN.

Interrogé dans la foulée de la rencontre gagnée 3-1 par le PSG, le Brésilien a lancé une véritable bombe. « J'aimerais rejouer avec Messi. C'est ce que je veux le plus. Je le laisserais jouer à ma place, il n'y a pas de problèmes. Je veux jouer avec lui à nouveau, c'est sûr. Nous devons le faire l'année prochaine ». Une déclaration fracassante qui met d'ores et déjà l'Espagne en émoi.

Neymar “ Quiero volver a jugar con Messi. El próximo año tenemos que volver a hacerlo “ pic.twitter.com/7aGSQu5KoN — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) December 2, 2020

Neymar et Messi de nouveau réunis, mais où ?

Neymar veut rejouer avec Lionel Messi. La question que tout le monde va poser est évidente : oui, mais où ? Joueur du Barça entre 2013 et 2017, le Brésilien âgé de 28 ans a failli retourner en Catalogne lors de l'été 2019, au terme d'un bras de fer finalement perdu avec le PSG. Le FC Barcelone n'avait pas su s'entendre sur les termes économiques avec le club de la capitale, qui ne transigeait pas sur les conditions pour laisser filer sa star. Depuis, l'aventure de Neymar en France a pris une tournure plus positive, et son épanouissement est réel. Est-ce pour autant qu'un retour à Barcelone est à exclure ?

La proximité des élections présidentielles au FC Barcelone (prévues pour le 24 janvier prochain) chamboule le programme. Certains candidats, tel Emili Rousaud, n'ont pas caché leur désir de ramener Neymar en Catalogne. D'autres, comme Victor Font, excluent cette hypothèse. L'identité du futur président sera donc décisive dans ce dossier. A l'inverse, Lionel Messi a lui failli quitter son club de toujours l'été dernier avant de faire demi-tour in extremis. En fin de contrat en juin prochain, pourrait-il aller au bout de la démarche cette fois-ci ? Si Neymar ne vient pas à lui, osera-t-il faire le chemin qui les sépare et venir au PSG ? Ce feuilleton, presque romanesque, est en tout cas relancé par les déclarations de Neymar, qui avait décidément envie de faire parler de lui ce mercredi soir...