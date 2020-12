PSG : Neymar met son avenir dans la balance pour Lionel Messi

Vous le redoutiez, ou au moins l'attendiez, et c'est bel et bien reparti pour le feuilleton Neymar. Un feuilleton que le Brésilien s'est chargé lui-même de relancer en évoquant son envie de rejouer avec Lionel Messi, si possible dès la saison prochaine. La question du journaliste d'ESPN était claire et ne parlait pas d'un retour au FC Barcelone, mais pour la presse espagnole, c'est l'occasion de faire un large point sur le cas Neymar. « Clin d'oeil de Neymar », titre Sport qui veut croire à une réunification possible des deux stars. « Opération Neymar » écrit de son côté Mundo Deportivo. L'Equipe n'est pas en reste et surfe sur la vague avec « Neymar fait son mercato ».

Tout le monde est désormais au courant des intentions de Neymar, tout le monde tente d'en donner les raisons, les motivations et les clés, mais personne n'avait anticipé cette sortie médiatique du Brésilien après un match décisif de Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain. C'est pourtant sous cet angle que l'analyse se fait forcément plus directe. Neymar, qui n'est pas du genre à s'arrêter devant les médias s'il n'a rien à dire, avait prévu le coup. Comme le rapporte Mundo Deportivo, le Brésilien parle tous les jours avec son ancien coéquipier argentin.

Neymar ne prolongera pas au PSG si Messi ne vient pas

Se serait-il permis une telle déclaration, sachant tout le buzz que cela provoquerait, sans avoir consulté son ami Messi ? Le quotidien espagnol en doute. Ce dont il ne doute pas, c'est que Neymar met bien la pression sur le PSG. Pour lui, c'est sûr, il ne prolongera pas avec le club de la capitale, avec lequel il est lié jusqu'en 2022, s'il ne recrute pas Lionel Messi cet été. Pour résumer : soit le PSG a Neymar et Messi pour la saison prochaine, soit aucun des deux, soit un Neymar dans sa dernière année de contrat.

Le PSG est l'un des rares clubs à disposer, en temps normal, de la surface financière nécessaire pour offrir à Lionel Messi (34 ans en juin prochain) les conditions salariales désirées. Manchester City, très chaud pour récupérer l'Argentin l'été dernier, a aussi les moyens mais ne pourra pas récupérer Messi et Neymar. Le FC Barcelone, de son côté, est pris à la gorge financièrement. Maintenant, le PSG sait ce qu'il en est et devra bien réfléchir quant à la stratégie à adopter concernant ce dossier sensible.