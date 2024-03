La Coupe du monde 2034 en Arabie saoudite fait déjà scandale !

Après le trio Espagne, Maroc et Portugal en 2030, la Coupe du monde ira en 2034 du côté de l’Arabie saoudite. Une première dans le pays du Golfe et qui se produira douze ans après un autre tournoi dans la région, celui au Qatar. La Coupe du monde 2022 avait été l’objet de nombreuses polémiques, notamment autour des travailleurs immigrés et les conditions sur les chantiers des stades qui ont provoqué plus de 6500 morts. Revoir une situation similaire en Arabie saoudite est au cœur des préoccupations des Organisations Non Gourvenementales. Dans une enquête du Guardian, un nombre de décès élevés non expliqués de travailleurs bangladais avait été constaté. Entre 2008 et 2022, ils seraient 13685 à avoir trouvé la mort en Arabie saoudite dont 1500 sur l’année 2022, soit plus de quatre personnes par jour.

Des chiffres inquiétants et qui alertent. Directrice des initiatives mondiales à Human Rights Watch Minky Worden n’a pas mâché ses mots : «la FIFA n’a toujours pas retenu la leçon selon laquelle l’attribution d’un méga-événement de plusieurs milliards de dollars sans diligence raisonnable ni transparence significative peut coûter la vie à des travailleurs migrants et entraîner de graves risques en matière de droits humains.» Un premier scandale pour l’Arabie saoudite à 10 ans du début de cette compétition.