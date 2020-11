Serie A : la Lazio arrache le nul face à la Juventus

Une affiche qui donne envie entre le champion et le 4e du dernier championnat. La Lazio recevait donc la Juventus pour cette 7e journée de Serie A. L'occasion pour les Turinois de se rapprocher du leader milanais et un moyen pour les Romains de retrouver confiance grâce à un match référence, eux qui ont du mal cette saison, seulement 9e au coup d'envoi.

Pour cela, les deux entraîneurs ont aligné leurs systèmes habituels. Pour Andrea Pirlo, on retrouvait un 3-4-3 et un trio offensif Kulusevski-Ronaldo-Morata, laissant Dybala sur le banc, et avec Adrien Rabiot titularisé dans le milieu de terrain. Alors que Simone Inzaghi devait faire sans Ciro Immobile, dernier Soulier d'Or européen, Strakosha et Lucas Leiva, touchés par le Covid-19. Le technicien italien a donc choisi Muriqi, Reina et Cataldi pour les remplacer.

Caicedo dans le costume du sauveur

Résultat : une bataille tactique où les pistons de chaque équipe jouaient une grande importance dans les animations collectives. Les deux premières actions dangereuses venaient d'ailleurs des côtés gauches, grâce à Fares (2e) et Frabotta (4e). Mais c'est Ronaldo qui a sollicité en premier les gants adverses, d'une frappe trop peu appuyée (8e). Le Portugais n'allait pas attendre longtemps pour se remettre en avant, en ouvrant le score après un bon travail de Cuadrado (0-1, 14e). Les Laziale réagissaient en prenant le contrôle du ballon, menant même à une occasion où Muriqi était trop court pour reprendre une remise de Milinkovic-Savic (21e), puis à une frappe de Correa stoppée par Szczesny (31e). Une frappe à côté (37e), un missile sur la barre (43e) puis un coup franc stoppé par Reina (45e+1) auraient pu permettre à Ronaldo de s'offrir un doublé avant la mi-temps.

De retour des vestiaires, la Lazio gardait le contrôle de la possession et tentait de se créer des opportunités : à l'image d'une frappe légèrement trop enlevée de Marusic (49e). Les Bianconeri préféraient évoluer en contre, où Rabiot forçait Reina à l'arrêt (58e). Très peu d'occasions à se mettre sous la dent ensuite, à part une tête à bout portant de Marusic, captée par Szczesny (81e). A noter, la petite inquiétude sur CR7, sorti boitillant, touché à la cheville (76e). Sans être en danger, les hommes de Pirlo ont néanmoins encaissé un but en toute fin de match, Caicedo bonifiant le gros travail de Correa et permettant aux siens de prendre un point (1-1, 90e4). Avec ce résultat, c'est statu quo au classement : la Juventus reste 3e et la Lazio 9e.

Le live de la rencontre à revivre ici.