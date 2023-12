OM : Pierre-Emerick Aubameyang juge l’évolution du niveau de la Ligue 1

10 ans, c’est l’intervalle entre le départ de Pierre-Emerick Aubameyang de Saint-Étienne pour Dortmund, et le retour du Gabonais cet été en Ligue 1 à l’OM. Et à l’évidence, le niveau du championnat a évolué entre temps. Présent en conférence de presse ce samedi, en marge de la rencontre entre l’OM et Rennes demain (20h45), l’attaquant de 34 ans a pointé les différences entre son premier et son dernier passage dans l’Hexagone.

«Par rapport à l’époque où j’étais à Saint-Etienne, la Ligue 1 est devenue plus physique et plus intense. Le pressing est plus constant. Pour moi, elle fait clairement partie des top championnats européens, a estimé le Gabonais. Quand on voit Monaco par exemple, Lens aussi, malgré la défaite en Ligue des champions, ce sont de très belles équipes. Il ne faut pas se dire que l’on vient en Ligue 1 pour s’amuser, non non (rires), c’est de plus en plus difficile.»