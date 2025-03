Croatie - France : les compositions probables

Il y a une certaine excitation qui domine l’air de Split depuis quelques heures. Après 4 mois sans matchs, l’équipe de France effectue sa rentrée ce jeudi soir (20h45) à l’occasion des quarts de finale de Ligue des Nations contre la Croatie. La rencontre sera scrutée à plus d’un titre. Il s’agit du premier match des Bleus depuis que Didier Deschamps a annoncé sa décision de quitter son poste après la Coupe du Monde 2026. C’est aussi l’heure du retour pour Kylian Mbappé, absent des deux derniers rassemblements, et qui sera vraisemblablement associé à son ancien partenaire en club, Ousmane Dembélé, lequel marche sur l’eau en ce moment au PSG.

La défense croate est prévenue, d’autant que les derniers résultats de la bande à Zlatko Dalic n’ont pas été à la hauteur des attentes. Pour contrer l’attaque très prometteuse tricolore, le sélectionneur opterait pour un 3-4-3 avec la présence de Livakovic dans le but. Ce dernier serait protégé par un trio composé de Sutalo, du Lyonnais Caleta-Car et de Gvardiol. C’est au milieu qu’il risque d’y avoir des embouteillages pour passer puisque le capitaine Modric serait associé à Kovacic et Perisic, en plus de Sosa. Enfin, Kramaric et Ivanovic devraient animer les côtés de l’attaque pour laisser la pointe à Budimir.

Trois "Parisiens" devant ?

Pour ce remake de la finale du Mondial 2018, Didier Deschamps sera sans doute tenté d’aligner les hommes en forme du moment. Il ne s’agit pas non plus d’un match amical mais bel et bien d’une rencontre à enjeux, avec un match retour dimanche au Stade de France. Il n’y aura pas de surprise dans le but avec la présence de Maignan. Pour former la charnière centrale, Konaté et Saliba partent avec une longueur d’avance, notamment en raison de la cheville douloureuse d’Upamecano. Koundé devrait tenir sa place à droite mais c’est bien Digne qui pourrait être aligné à gauche à la place de Theo Hernandez, touché au mollet.

Au milieu de terrain, il y a un peu plus d’incertitudes mais le sélectionneur a donné quelques indications lors de la dernière séance. Dans son 4-3-3, Guendouzi serait préféré à Manu Koné. Pour accompagner l’ancien Marseillais, on retrouverait Aurélien Tchouameni, qui avait porté le brassard face à la Belgique en l’absence de Mbappé, et Rabiot, touché par les dernières banderoles à son encontre mais soutenu par ses coéquipiers en sélection. En attaque, il y a l’embarras du choix autour de Mbappé le capitaine, pressenti pour démarrer à gauche pour laisser l’axe à Dembélé. Kolo Muani est le favori pour compléter ce trio au détriment d’Olise.