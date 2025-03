L’énorme coup de gueule de Kylian Mbappé sur l’affaire Adrien Rabiot

L’accueil hostile du Parc des Princes réservé à Adrien Rabiot lors du Clasico PSG-OM (3-1) a provoqué une vague d’indignation chez les principaux concernés, évidemment, mais aussi dans les médias et le monde du football français. Cet après-midi, Kylian Mbappé s’est présenté face aux médias pour la conférence de presse d’avant-match et il n’a pas échappé aux questions sur cette affaire, lui qui a également eu à gérer l’hostilité de l’enceinte parisienne lorsqu’il a décidé de quitter les Rouge et Bleu.

La suite après cette publicité

Et le Bondynois ne s’est pas caché, même s’il a voulu évoquer ce problème de manière globale et pas uniquement l’attitude des supporters du PSG. « J’ai échangé avec Adrien, il est quand même touché, ce n’est pas évident d’être dans cette situation. Il n’y a pas beaucoup de gens qui savent ce que ça fait. Je ne comprends pas. Ça va au-delà du cas Rabiot et du PSG. C’est valable dans pas mal de stades. J’étais à Paris l’année dernière avec Bradley (Barcola), à Lyon. Je ne comprends pas quand vous avez un problème avec un joueur, vous parlez de sa famille. Je ne comprends pas ce truc. Sa famille ne joue pas. Chaque joueur a ses décisions », a-t-il déclaré, avant d’enchaîner.

Mbappé ne comprend pas

« La fâcheuse manie que les gens ont de parler des familles dans le stade, je ne comprends pas du tout. Je le pense. Venir parler de la mère, du frère de quelqu’un alors que c’est sa propre décision. Désolé de vous mettre dedans, mais si vous écrivez un mauvais article, je ne vais pas parler de ta femme, de ta fille, de ton père. Je trouve ça ridicule. C’était dur, ce n’est pas des choses qu’on veut voir. Ce n’est pas des choses qu’on voit qu’au Parc des Princes, ce sont des choses qu’on voit de plus en plus souvent dans les stades. J’espère que ça va faire bouger les choses partout », a-t-il indiqué, avant de réclamer de lourdes sanctions dans tous les stades où ce genre de débordement sera constaté.

La suite après cette publicité

« Si c’est pour sanctionner que ça et laisser passer les autres… J’espère que ça va servir d’exemple dans tous les stades. Ouais, il y en a un peu marre. On peut accepter des choses, mais il y a des limites à ne pas franchir. Je n’ai aucun problème s’il y a de la vanne, des jeux de mots, même des choses un peu dures sur le joueur, ça fait partie de notre métier d’accepter ce genre de choses. Mais quand vous dépassez les limites de la famille… S’en prendre à certains problèmes familiaux, c’est une certaine limite qui a été franchie et ce sont des choses qu’on ne veut pas voir ». C’est dit !