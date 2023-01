Vidéo : Twitter en folie après la masterclass de Gavi contre le Real Madrid

La suite après cette publicité

Victoire de prestige pour le FC Barcelone contre le Real Madrid (3-1) en finale de la Supercoupe d’Espagne. Un match rendu facile par la jeunesse triomphante du Barça qui rappelle les plus belles heures du club catalan, qui marchait sur l’Europe avec une équipe made in Masia. Mention spéciale pour Gavi. L’internationale espagnole de 18 ans à rendu une copie étincelante, en régnant sans partage sur le milieu de terrain. Un match de grande classe, récompensé par un but et deux passes décisives. Une masterclass qui n’a pas laissé insensible la Twittosphère.

