Le fabuleux destin de Lucas Paqueta, de son échec à l'AC Milan à sa conquête de la Ligue 1

Ilha de Paquetá

Lucas Tolentino Coelho de Lima de son nom complet, ou plus connu sous le nom de Lucas Paquetá, est né le 27 août 1997 à Rio de Janeiro, au Brésil. Pour la petite histoire, son nom Paqueta est le nom de l'île dans la baie de Guanabara, au nord de sa ville natale, où le joueur a grandi jusqu'à ses 13 ans avant de rallier Jacarepagua, à l'ouest de la ville. C'est au sein du prestigieux club de Flamengo qu'il a fait ses débuts dans le monde professionnel.

Issu d'une famille modeste, Lucas Paqueta et sa famille ont consenti de gros sacrifices pour offrir une chance au bambin de réaliser son rêve. Dès son plus jeune âge, son parcours a été semé d'embûches. Comme un certain Zico pour les plus anciens ou Lionel Messi, le jeune Lucas a dû suivre un traitement pour lui permettre d'atteindre la taille adulte. A 13 ans, il ne mesurait pas plus de 1m53. En 2 ans, il prend presque 30 centimètres, passant ainsi à 1m80. Ce problème de croissance réglé, Lucas Paqueta peut se concentrer sur ce qu'il sait faire de mieux, à savoir s'exprimer balle au pied sur un terrain. Et à ce niveau-là, il semble avoir hérité d’un don du ciel.

De flop à l'AC Milan...

Des performances dans sa terre natale qui ne passent pas inaperçues. Convoité par plusieurs clubs européens dont le Paris Saint-Germain, il fait le choix de rejoindre l'AC Milan, club d'un certain Kaka, son idole. Repéré par son compatriote Leonardo, le club lombard débourse la somme record de 39M d'euros pour s'offrir ses services. À cette époque, Lucas Paqueta devient alors le joueur brésilien le plus cher de l'histoire de la Serie A. Devant les Ronaldo, Ronaldinho ou Adriano. Rien que ça. Une énorme pression qu'il ne supportera pas. Couplé au mal du pays, l'international auriverde peine à montrer tout l’étendu de son talent malgré des débuts prometteurs.

À magicien de la Ligue 1

D'espoir déchu, Lucas Paqueta renaît de ses cendres à l'Olympique Lyonnais. Le club rhodanien débourse 20M d’euros pour s’attacher ses services. Un coup de poker signé Juninho qui l’avait repéré il y a quelques années de cela. A Lyon, le natif de Rio de Janeiro s'acclimate rapidement grâce à une forte colonie brésilienne. Après une première saison pleine de promesses, le joueur de 24 ans explose après le départ de Memphis Depay. Technique au-dessus de la moyenne, vista, lucidité et justesse dans le dernier geste, Lucas Paqueta régale à chacune de ses sorties en Ligue 1. Pleinement épanoui chez les Gones, le Brésilien ne se voit nulle part ailleurs, lui qui est sous contrat jusqu'en 2025. Pour le plus grand bonheur des supporters lyonnais et des amoureux de la Ligue 1.