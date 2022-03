Juventus : Matthijs de Ligt fait le point sur son avenir

«De Ligt pourrait aussi quitter la Juve à la fin de la saison. C'est ainsi que fonctionne le marché», expliquait il y a quelques mois Mino Raiola, l'agent du défenseur central néerlandais, actuellement sous contrat avec la Juventus Turin. Pourtant, l'ex-défenseur de l'Ajax Amsterdam ne semble pas prêt à partir. «Nous sommes toujours en compétition sur trois fronts et je m'amuse vraiment ici. J'ai remarqué que j'apprends davantage chaque semaine et j'aime beaucoup cela. Ce que Mino a dit ? C'était il y a trois mois. Tant de choses peuvent changer dans ce laps de temps… pour le moment, je me concentre entièrement sur cette saison», a-t-il d'abord expliqué.

«J'ai remarqué que le club me donne de plus en plus de responsabilités. Maintenant, Giorgio Chiellini et Leonardo Bonucci sont souvent blessés, donc il y a encore plus de pression sur mes épaules, ce qui me plaît. Je me rends compte que je peux assumer un rôle important», a ajouté l'international oranje dans les colonnes du média néerlandais Rondo. Matthijs de Ligt a déjà disputé 34 rencontres, toutes compétitions confondues, cette saison avec les Bianconeri.