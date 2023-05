MU : Erik ten Hag lance un ultimatum à Harry Maguire

Bien qu’il soit toujours officiellement le capitaine des Red Devils, Harry Maguire a été titularisé à seulement huit reprises en Premier League cette saison après être tombé dans au plus bas dans la hiérarchie des défenseurs centraux sous les ordres d’Erik ten Hag. Le tacticien néerlandais a d’ailleurs admis que l’international anglais n’était pas satisfait de son rôle avec les Mancuniens. Il l’a également exhorté à prendre une décision concernant son avenir dès cet été. En effet, le défenseur de 30 ans pourrait faire ses bagages lors du prochain mercato estival.

«Je suis heureux qu’il soit là et quand nous avons eu besoin de lui, il a fait son travail. Mais c’est aussi une décision qu’il doit prendre. Personne ne serait satisfait de cette situation. Il n’est pas aussi bien. Il s’entraîne toujours au meilleur niveau, à 100 %. Il gère donc bien cette situation et, en tant que capitaine, il est important pour l’équipe mais il a une forte concurrence avec Raphaël Varane qui est fantastique.» a notamment confié Erik ten Hag. Harry Maguire devrait donc rapidement décider s’il reste à Manchester United même si un départ semble plus probable…

