Le LOSC a trouvé une étonnante doublure à Jonathan David

«Ce n’est pas facile de trouver un attaquant. Mais on avait quatre mois pour essayer de le trouver. On doit être réaliste et je dois parler avec honnêteté. Nous n’avons pas les capacités de battre les autres équipes, d’avoir les mêmes objectifs. Je ne veux pas parler de Monaco, de Rennes, de Marseille… Mais les autres équipes… Reims a dépensé 50-60 millions, Strasbourg a des investissements différents des nôtres. C’est difficile de se battre contre Monaco, mais aussi contre ces équipes. Je comprends que le club ait des limites, mais on doit être réaliste. On n’a pas les mêmes conditions que les autres clubs. Je crois beaucoup aux joueurs que nous avons. On doit tout faire pour réaliser une bonne saison, mais les conditions pour gagner sont différentes. Qu’est-ce que veut le club ? Quels résultats voulons-nous ? Si nous n’avons pas les mêmes capacités que les autres équipes, nous devons dire la vérité à nos supporters». Au lendemain de la fin du mercato estival, Paulo Fonseca tirait à boulets rouges sur sa direction, coupable selon lui d’avoir laissé filer Mohamed Bayo en prêt au Havre et de ne pas avoir réussi à lui trouver un successeur malgré quelques cibles de choix qui n’ont pas été au bout.

Et si le LOSC peut se réjouir d’avoir conservé Jonathan David, le coach portugais va devoir prier pour que le serial buteur ne se blesse pas. En effet, Lille est l’une, si ce n’est la seule équipe de Ligue 1 à n’avoir pas doublé le poste d’attaquant. Une hérésie pour un club qui va disputer la C4 cette saison, ce que déplorait d’ailleurs déjà Fonseca samedi dernier. «Nous sommes peut-être l’unique équipe de Ligue 1 et peut-être l’unique équipe en Coupe d’Europe avec seulement un attaquant. C’est difficile. Jonathan a parcouru 17 km lors du dernier match (contre Rijeka, ndlr). C’est difficile de l’avoir dans les mêmes conditions (physiques) pour le match de demain (dimanche à 15h contre Montpellier).» De son côté, Olivier Letang remue actuellement ciel et terre pour tenter de trouver un joueur libre où un joker. Avec cet ultime recours ou bien sans, une autre solution, interne cette fois-ci pourrait être creusée par la direction des Dogues.

Amine Messoussa, son nom ne vous dira sans doute rien, mais cet attaquant international U18 français, qui a remporté les jeux Méditerranéens avec les Bleuets pourrait être la solution de Paulo Fonseca en cas de problème avec Jonathan David. Pro depuis l’an passé avec le club nordiste, cet attaquant rapide, bon techniquement et excellent finisseur dispose toutes proportions gardées d’un profil à la Karim Benzema. Formé à l’OL (de 2006 à 2018) comme l’ancienne légende du Real Madrid, Messouna a été repéré très jeune par Lille alors qu’il évoluait du côté de Saint-Priest et a effectué sa pré-formation et sa formation au sein du centre de formation lillois qui a déjà prouvé par le passé sa qualité.

International U18 tricolore, ce franco-marocain (il a aussi joué en équipe du Maroc U17), qui s’était révélé en 2021-22 (il avait inscrit 18 buts (16 en U19 et 2 en National 3), terminant meilleur buteur toutes catégories de jeunes confondues) aime marquer, mais aussi faire marquer. L’an passé, il a joué 5 matches en U19 (4 buts et 2 passes décisives) avant de basculer en équipe réserve en N3 ou il a fait parler la poudre (11 buts et 6 passes décisives en 19 matches titulaires). Intégré ces dernières heures dans la liste B du LOSC pour la Ligue Europa Conférence, Amine Messoussa, qui avait disputé notamment la Youth League avec Lille il y a quelques mois, bénéficie de la confiance de son club, et il espère bien celle de Paulo Fonseca également. Une chose est sûre, vu la tournure des événements, l’ancien Lyonnais aura forcément sa chance… que ce soit en Ligue 1 ou en Coupe d’Europe.