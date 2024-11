Les statistiques folles de Lamine Yamal qui fait mieux que Lionel Messi

Le début de saison du FC Barcelone est assez impressionnant et Lamine Yamal n’en est pas étranger. L’ailier de 17 ans compte déjà 6 buts et 8 offrandes en 15 rencontres et s’est montré très inspiré à chaque sortie. Fêtant ce lundi ses 6324 jours, il a désormais le même âge que Lionel Messi quand il avait débuté en professionnel. En avance sur les temps de passage de la Pulga, Lamine Yamal a déjà des statistiques impressionnantes.

En effet, il a disputé 83 matches au total dont 17 avec la sélection espagnole. Auteur de 16 buts et de 25 passes décisives, il a déjà remporté la Liga 2023 avec le Barça et l’Euro 2024 avec l’Espagne. Il a aussi été sacré du Trophée Raymond-Kopa qui récompense le meilleur jeune du monde.