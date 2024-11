LdC asiatique : Neymar de nouveau blessé

Alors que son club d’Al-Hilal était opposé à Esteghlal (3-0) en Ligue des Champions asiatique, Neymar a vécu un nouveau coup dur. Entré en jeu à la 58e minute, il a été remplacé dès la 87e minute en raison d’une blessure.

Le joueur brésilien de 32 ans serait visiblement sorti à cause d’un problème musculaire au niveau de la cuisse. Pour l’instant, ni le club, ni la presse locale n’ont donné plus de précision sur l’état et la durée de sa blessure.