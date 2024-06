La stratégie du PSG pour ses joueurs de retour de prêt

Si les projecteurs sont rivés sur les sélections nationales en ce début du mois de juin avec notamment plusieurs compétitions phares sur le point de débuter telles que l’Euro 2024 (14 juin - 14 juillet) et la Copa América (20 juin - 14 juillet), l’heure est arrivée pour les clubs européens de plancher sur leur stratégie estivale avec un mercato qui s’annonce déjà mouvementé dans plusieurs pays. En France, le marché est d’ores et déjà ouvert depuis le 10 juin et se clôturera le vendredi 30 août à 23h00. Une période toujours très attendue par les différents dirigeants en quête de renforts mais redoutée par les joueurs, principaux protagonistes au cœur des marchés des transferts. Au Paris Saint-Germain, si le tacticien en chef sera toujours Luis Enrique, nul doute que l’été s’annonce mouvementée pour officiellement écrire sa nouvelle page après l’épilogue du très long feuilleton autour de l’avenir de Kylian Mbappé. Si plusieurs départs sont actés en raison de l’expiration des contrats de Keylor Navas, Alexandre Letellier, Sergio Rico ou encore de Layvin Kurzawa, d’autres joueurs vont revenir au club après une aventure loin de Paris. C’est le cas notamment de Ilyes Housni, Juan Bernat, Cher Ndour, Ayman Kari, Ismaël Gharbi, Renato Sanches, Colin Dagba, Gabriel Moscardo et Noha Lemina. Un total de dix joueurs qui feront l’objet d’intenses discussions internes entre les différents décisionnaires parisiens.

La suite après cette publicité

C’est le cas notamment de dix joueurs au statut très différent au sein de l’effectif parisien mais qui partagent le point de commun de voir leur avenir au Paris Saint-Germain s’écrire, pour le moment, en pointillés. Interrogé au sujet du mercato à venir, Luis Enrique avait fermé aucune porte : « on profitera de l’été pour essayer de renforcer l’équipe (…) Le club a changé de direction et de philosophie en se basant plus sur le collectif que l’individuel. On a été à la hauteur, je pense, mais il y a encore une grosse marge d’amélioration. Ce sera la même chose dans le futur. Nous ne signons pas des joueurs en fonction de leur âge mais de leur talent. On signe du talent ! Le mercato va nous présenter les différentes options et en fonction de ce qui sera le meilleur pour l’équipe, on essaiera de se renforcer. J’aime aussi les joueurs de 30 ou 35 ans qui donnent un très bon niveau pour l’équipe. Ils sont tous jeunes si vous les comparez à l’entraîneur », avait expliqué l’entraîneur parisien dans l’une des dernières conférences de presse de la saison. Hormis le dossier de Xavi Simons qui est très différent et à traiter individuellement des autres et Gabriel Moscardo qui sera intégré au groupe la saison prochaine, Luis Campos et son équipe devront rapidement statuer sur les situations des huit autres joueurs en attente d’éclaircissement après des épopées distinctes allant du Portugal au Qatar en passant par la Ligue 2 et la Suisse.

À lire

PSG : très bonne nouvelle pour Gabriel Moscardo

Les dossiers urgents

Envoyé en prêt du côté de Benfica, Juan Bernat voulait se relancer et enchaîner les rencontres. Sauf que l’Espagnol a été rapidement blessé et qu’il n’a presque pas joué cette saison (4 apparitions, 2 titularisations). Son dernier match remonte d’ailleurs au 31 octobre dernier. Son prêt est loin d’être une réussite sportivement comme financièrement pour les Portugais, qui ont dû régler la moitié de son salaire (environ 2,75 M€). Les Aigles ne comptent pas sur lui l’an prochain. Il va donc retourner à Paris, qui cherchera encore à se séparer du joueur sous contrat jusqu’en 2025. Et une porte de sortie pourrait bien s’ouvrir pour lui. En effet, le journal espagnol du Mundo Deportivo révèle que le Betis, qui cherche un latéral gauche, pense à lui. C’est une option envisagée par les Andalous. Les Parisiens espèrent que leur intérêt se confirmera. Luis Campos et le PSG vont devoir faire des miracles pour s’en débarrasser et empocher un peu d’argent en vendant un élément blessé très souvent (il a été acheté 13 millions d’euros, sa valeur marchande actuelle est estimée à 5 millions d’euros selon transfermarkt).

La suite après cette publicité

Que ce soit José Mourinho ou Daniele De Rossi, qui l’a utilisé seulement à trois reprises (36 minutes au total) depuis qu’il a pris le relais, Renato Sanches n’est pas parvenu à se relancer, affichant un bilan de 12 matches joués, 3 titularisations, 1 but cette saison. Pour toutes ces raisons, la Louve romaine a décidé de ne pas lever son option d’achat. Retour à la case départ pour le milieu portugais qui sort d’une nouvelle saison ponctuée de nombreuses blessures à la cheville et à la cuisse. Elle souhaitait d’ailleurs s’en séparer dès le mercato d’hiver. Mais ça ne s’était pas vraiment bousculé au portillon et le Portugais s’était montré très exigeant, en indiquant ne vouloir jouer qu’au Portugal ou en France. Le média turc FotoMaç a récemment révélé que trois écuries turques sont prêtes à l’accueillir cet été : Besiktas, Galatasaray et Fenerbahçe seraient ainsi sur le coup. Mais avec l’arrivée de José Mourinho au Fener, l’intérêt doit être à relativiser. Comme eux, l’Olympiakos est également très intéressé à l’idée de le recruter. Une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, qui ne compte pas sur lui et veut s’en débarrasser.

Arrivé l’été dernier en provenance des équipes jeunes de Benfica, Cher Ndour a connu une première saison particulière sous le maillot parisien. Sous-utilisé par Luis Enrique lors de la première partie de saison avec quatre apparitions et un but marqué, le jeune milieu italien avait attiré les convoitises lors du marché hivernal. Comme nous vous le révélions en exclusivité en janvier dernier, c’est le Sporting Braga qui avait battu la concurrence italienne pour un prêt de 6 mois sans option d’achat. De retour au Portugal, le natif de Brescia a joué huit rencontres pour un but marqué. Selon nos informations, Cher Ndour, désireux de s’imposer à Paris, souhaite d’abord effectuer la tournée estivale sous les ordres de Luis Enrique pour mieux évaluer ses objectifs sur la saison à venir. Des clubs surveillent en tout cas de près la situation de Ndour. D’après nos indiscrétions, les promus en Serie A, Côme et Parme, pourraient essayer de négocier un prêt en cas de feu vert de la direction parisienne. Le joueur de 19 ans, qui vient de réaliser de belles prestations avec l’Italie u21 au Tournoi de Toulon (2 buts en 3 matchs), n’est pas contre rester au PSG jusqu’au prochain mercato d’hiver.

La suite après cette publicité

Des Titis dans le loft ?

Prêté à Al-Sadd au Qatar, le jeune Ilyes Housni a joué six rencontres et a inscrit un but. Selon nos informations, il reviendra à Paris et se cherche déjà une nouvelle porte de sortie. Le natif de Créteil espère trouver un projet européen où il peut s’imposer. Il a récemment reçu des approches de France, notamment en Ligue 2, mais aussi de Belgique. Quant à Noha Lemina, de retour de prêt de la Sampdoria et de Wolverhampton, aucun club n’est pour le moment sur ses tablettes d’après nos indiscrétions : «nous avons suivi tous les joueurs du futur et qui appartiennent à notre club, ce n’est pas le moment de juger ça. Nous serons évidemment enchantés de recevoir les joueurs du PSG, surtout ceux avec qui nous avons des objectifs très clairs. Il y aura des changements la saison prochaine, sans aucun doute. L’une des caractéristiques d’un entraîneur, c’est de s’adapter. On s’est préparé pour ce groupe de joueurs mais désormais, avec ceux qu’on pourra signer et ceux qu’on a déjà, il y aura des changements tactiques à venir avec une équipe sûrement plus équilibrée. Il y a encore une marge d’amélioration, en défense et en attaque », avait précisé Luis Enrique au sujet de ses joueurs prêtés. Mais la liste n’est pas encore terminée.

Au sujet de Ismaël Gharbi, le jeune Franco-Espagnol était parti engranger de l’expérience en Suisse sous les couleurs de Lausanne. Une aventure ponctuée de succès puisqu’il a joué 29 rencontres de championnat suisse, marquant 6 buts et délivrant 6 passes décisives. Nul doute que des clubs s’y positionneront. Restés en France, respectivement au FC Lorient et l’AJ Auxerre, Ayman Kari et Colin Dagba vont aussi revenir au club de la capitale. En Bretagne, le milieu d’Ivry-sur-Seine a su briller sur de courtes séquences avec près de 20 apparitions dont de nombreuses titularisations depuis janvier 2023. Il n’a néanmoins pas assez joué pour que Lorient puisse activer son option d’achat de 5 millions d’euros. Sous contrat au PSG jusqu’en juin 2025, il pourrait être testé par Luis Enrique lors de la tournée estivale, comme le soulignaient nos confrères du Parisien. Doublure du cadre Paul Joly dans la montée d’Auxerre, Colin Dagba n’a foulé la pelouse qu’à six reprises et ne débutant que 5 matchs. Son retour au PSG est inévitable et son départ plus que jamais acté. Avec un an de contrat restant, le latéral droit de 25 ans, qui n’a aucun avenir au PSG, espère également se relancer pour éviter de connaitre un destin à la Layvin Kurzawa.