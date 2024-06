PSG, Corinthians : le prêt de Gabriel Moscardo ne sera pas prolongé

Prêté à son club formateur du Corinthians pour la seconde partie de la saison 2023/2024, Gabriel Moscardo (18 ans), officiellement recruté par le Paris Saint-Germain en janvier dernier, s’apprête à découvrir la capitale française. Opéré du pied gauche suite à un problème détecté lors de la visite médicale, le milieu défensif brésilien, éloigné des terrains depuis plusieurs mois, pourrait avant cela faire son grand retour à la compétition. Pour rappel, son club actuel doit jouer pas moins de six matches d’ici au 30 juin et son entraîneur António Oliveira semble bien décidé à le relancer. «Dès que j’en aurai l’occasion (de le réintégrer), je le ferai. (Gabriel Moscardo) est un joueur de qualité, qui a manifestement été indisponible pendant longtemps et je ne peux pas le mettre dans l’équipe parce qu’il n’est pas à la hauteur. Maintenant (ses entrées) seront progressives, pour lui donner des minutes et un rythme de compétition, mais c’est quelqu’un sur qui je compte», avait ainsi assuré le technicien.

Une bonne nouvelle pour le droitier d’1m85 qui ne remettra cependant pas son avenir en cause. En effet, si certaines sources locales, à commencer par les informations du site de fans Identidade Corinthiana, indiquaient dernièrement que le jeune auriverde pourrait voir son prêt prolongé avec le club de São Paulo, nous sommes en mesure de vous affirmer que la pépite brésilienne va bel et bien débarquer au PSG à la fin du mois. Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec les champions de France, Moscardo sera donc bien présent à la mi-juillet pour la reprise de l’entraînement avec l’équipe première des Rouge et Bleu. Reste désormais à voir comment Luis Enrique utilisera son nouveau protégé, qui n’a plus joué depuis décembre 2023 et une défaite face au Sport Club Internacional (1-2).