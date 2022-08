West Ham : les premiers mots de Lucas Paqueta

La suite après cette publicité

Officiellement transféré de l'Olympique Lyonnais à West Ham ce lundi pour la somme de « 61,630 M€ dont 18,680 M€ de bonus étalés sur les 5 années de contrat du joueur et auquel pourra s’ajouter un intéressement complémentaire de 10 % sur une éventuelle plus-value », Lucas Paqueta (25 ans) a livré ses premiers mots en tant que Hammer dans le communiqué publié par son nouveau club.

« Je suis extrêmement heureux d'être ici. J'espère que c'est le début d'un voyage agréable. J'espère que mon séjour ici sera couronné de succès. La saison dernière, West Ham a connu une très bonne saison et j'espère qu'ils continueront à profiter de plus en plus de bonnes saisons pendant mon séjour au Club. Je suis ravi d'enfiler le maillot de West Ham et de montrer aux fans ce que je peux faire, pour aider mes coéquipiers et le Club. »