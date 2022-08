Lucas Paqueta quitte l'OL pour West Ham !

La suite après cette publicité

Arrivé en provenance de l'AC Milan contre 20 millions d'euros, le milieu offensif brésilien Lucas Paqueta, qui n'avait pas réussi à s'imposer chez les Rossoneri, a démontré tout son talent sur les pelouses de Ligue 1. Que ce soit sous les ordres de Rudi Garcia ou Peter Bosz, le joueur de 24 ans est rapidement devenu l'un des meilleurs meneurs de jeu de l'Hexagone, ce qui a tapé dans l'œil de plusieurs grandes écuries européennes.

Si Newcastle et Manchester City n'étaient pas insensibles au talent de l'international auriverde (33 sélections, 7 buts), c'est finalement West Ham qui a su convaincre l'OL de le libérer de ses trois années de contrat restantes, alors que le club français souhaitait un chèque de 60 millions d'euros. Un montant décidé après une première offre de 49 M€ bonus compris. Les Hammers se sont ensuite rapprochés des exigences du board rhodanien pour atteindre le montant demandé. Le Brésilien devient ainsi le joueur le plus cher de l'histoire de WHU.

Paqueta signe pour 5 ans

Sur son site officiel, le club londonien a d'ailleurs annoncé la nouvelle par le biais d'un communiqué : « West Ham United est ravi d'annoncer la signature du record du club de l'international brésilien Lucas Paquetá. » L'OL, coté en bourse, a dévoilé le montant exact de la transaction. « L’Olympique Lyonnais confirme le transfert de son milieu de terrain international brésilien, Lucas Paquetá, au club anglais de West Ham pour un montant total de 61,630 M€ dont 18,680 M€ de bonus étalés sur les 5 années de contrat du joueur et auquel pourra s’ajouter un intéressement complémentaire de 10 % sur une éventuelle plus-value. Par ailleurs et comme cela avait été conclu lors de son transfert initial, 15% du montant de la plus-value réalisée seront reversés à son ancien club, le Milan AC, selon le rythme des bonus obtenus. »

En s'engageant pour les cinq prochaines saisons avec les Irons, Lucas Paqueta quitte donc l'Olympique Lyonnais, où il aura disputé 80 rencontres toutes compétitions confondues pour 21 buts et 14 passes décisives. Avec le numéro 10 sur son dos, le natif de Rio de Janeiro a su se relancer après son expérience italienne en demi-teinte. Il va ainsi découvrir la Premier League aux côtés d'autres anciens de Ligue 1 tels que Nayef Aguerd (ex-Rennes) et Thilo Kehrer (ex-PSG), avant d'affronter son ancien coéquipier chez les Gones et compère en sélection Bruno Guimaraes (Newcastle).