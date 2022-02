FC Barcelone - Atlético de Madrid : les notes du match

Enfin une victoire référence pour le FC Barcelone de Xavi Hernandez. Après une victoire poussive à Alavés lors de la dernière journée (1-0), le Barça recevait l'Atlético de Madrid et avait l'occasion de passer devant son adversaire du soir en cas de succès. Avec ses nouvelles recrues présentes dans le groupe et Traoré directement titularisé, les blaugranas se faisaient surprendre d'entrée par une belle réalisation de Carrasco (1-0, 8e). Mais quelques secondes après, Jordi Alba recevait le ballon aux abords de la surface et lâchait une lourde reprise de volée dans la droite du but (1-0, 10e). Un début de match renversant puisque après une belle accélération de Traoré, l'ex-attaquant des Wolves trouvait Gavi qui, d'une belle tête, permettait au Barça de repasser devant (2-1, 21e). Avant la pause, Piqué trouvait la transversale d'Oblak sur un coup-franc d'Alves et derrière, Araujo pouvait reprendre pour faire le break (3-1, 43e).

En bonne forme et particulièrement appliqué durant cette première période, le club catalan allait prendre le large grâce une belle reprise d'Alves (4-1, 49e) pour faire exploser le Camp Nou, qui n'avait plus vécu de soirée comme celle-ci depuis belle lurette... mais bien sûr, tout n'était pas parfait pour les barcelonais. Comme souvent, le Barça s'est fait peur en fin de rencontre avec la réduction du score grâce à une tête de Suarez (4-2, 58e). La fin de match s'est ensuite emballée avec l'expulsion d'Alves (69e), mais cette fois-ci, Barcelone a tenu et s'offre son premier grand succès de la saison. Une victoire plus qu'importante qui permet aux hommes de Xavi Hernandez de grimper à la quatrième place et de revenir dans la course à la Ligue des Champions, avant le derby de catalogne lors de la prochaine journée. Cinquième, les Colchoneros devront se relever contre Getafe.

L'homme du match : Gavi (8) : de retour de suspension, la jeune pépite catalane de 17 ans, auteur de trois passes décisives et un but depuis le début de la saison en championnat, n'a pas tardé à faire chavirer le cœur des supporters catalans. Superbement trouvé par Traoré, il permettait aux siens de reprendre l'avantage en prenant le meilleur sur Vrsaljko au point de penalty. Du haut de ses 1m73, la pépite espagnole se déployait parfaitement pour tromper Oblak (21e). Et que dire de son rendement au milieu. Clinique techniquement, irréprochable dans le duel (4/4 au cours du premier acte) et indispensable dans la récupération, il est l'un des grands artisans du séduisant visage affiché par les Blaugranas cet après-midi. Passeur décisif sur le quatrième but signé Alves, le numéro 30 des Culés a impressionné. Son retour ne peut que réjouir Xavi et plus largement les amoureux du football. Remplacé par Dest (70e), venu suppléer le carton rouge reçu par Alves.

FC Barcelone

Ter Stegen (5) : auteur de cinq clean sheets depuis le début de la saison, le portier allemand du Barça, aligné d'entrée pour la 20ème fois cette saison, n'a pas connu l'entame de match rêvé. Sur le premier mouvement collectif des Colchoneros, le dernier rempart devait ainsi aller chercher le ballon au fond de ses filets. Pris par la belle frappe soudaine de Carrasco, le numéro 1 du Barça devait s'incliner (8e). Hormis ça, le gardien des Culés a vécu une première période très calme. En contrôle face à la frappe non cadrée de Felix (20e), il a pu observé, en VIP, la superbe performance collective des siens. Bis repetita au retour des vestiaires où malgré le visage toujours aussi séduisant de ses partenaires, il doit s'incliner sur la tête de Suarez (58e) qui le prend à contre-pied. Un match difficile à juger pour le gardien barcelonais.

Dani Alves (6) : autoritaire dans ses premières interventions défensives face à Lemar puis Joao Félix, le latéral droit brésilien des Culés a, comme à son habitude, beaucoup proposé sur le front de l'attaque. Symbole de son efficacité et de son activité dans le couloir droit, ce magnifique renversement vers Alba amenant au but égalisateur (10e). Passeur décisif, il s'est malgré tout rendu coupable de quelques fragilités sur le plan défensif. Trop attentiste sur la frappe de Felix (20e), il oublie ensuite complètement ce même Felix, tout proche d'égaliser (24e). Une activité intéressante mais un déchet coupable (10 ballons perdus, aucun duel remporté en première période). Buteur dès la reprise grâce à une belle reprise du droit (49e), il laisse finalement le Barça à dix après une vilaine faute sur Carrasco (69e). Frustrant mais globalement très solide.

Piqué (7) : pour son 593ème match sous le maillot du FC Barcelone, celui qui fait quotidiennement le bonheur de Shakira a également comblé les Socios du Barça lors de cette rencontre. Très solide dans le duel (4/5 au cours du premier acte), irréprochable dans son placement (3 ballons récupérés et 2 interceptions), le champion du monde 2010 a parfaitement guidé la défense catalane. Propre dans son jeu de relance, il s'est par ailleurs illustré dans le camp adverse. Si sa tête smashée a, certes, trouvé la barre des Madrilènes, Araujo ne s'est pas fait prier pour conclure victorieusement (43e). Légèrement plus sollicité dans le second acte, le défenseur de la Roja n'a pas flanché. Toujours bien placé et déterminé, sa prestation, comme celle de beaucoup de ses partenaires, reste l'une des plus abouties depuis le début de la saison.

Araujo (5,5) : aux côtés de l'expérimenté Piqué, le jeune défenseur uruguayen du Barça n'a pas grand chose à se reprocher sur l'ouverture du score. Abandonné par Alba, fautif dans son placement, il a certes tenté de rattraper le décalage crée. En vain. Pris par la vivacité de Carrasco malgré un retour en catastrophe, il ne pouvait que constater la frappe victorieuse du Diable Rouge (8e). Pris par Savic dans les airs (37e), il a malgré tout rendu une copie satisfaisante. Opportuniste et buteur juste avant la pause (43e), il a continué sur sa lancée au retour des vestiaires. Malgré un nouveau duel perdu de la tête face à Gimenez sur le second but madrilène (57e), il se rend auteur d'une très belle intervention défensive, sous la pression de Suarez (63e). Rassuré par la solidité affichée de son compère de défense, le numéro 4 barcelonais a globalement bien tenu son rang.

Alba (6) : dans son rôle de latéral gauche, l'Espagnol de 32 ans a très mal débuté ce choc. Bien trop axial sur la première offensive des Madrilènes, il permet à Luis Suarez, esseulé, d'adresser un centre précis à destination de Carrasco, auteur de l'ouverture du score (8e). Alors pour se faire pardonner de cette erreur de placement, le Barcelonais, profitant d'un centre à mi-hauteur de Dani Alves, envoyait une sublime volée du gauche terminant sa course dans la lucarne opposée d'Oblak (10e). Libéré par ce bijou, Alba continuait sur sa lancée. Juste techniquement, hyperactif dans son couloir gauche, propre défensivement, il a sublimé le jeu de ses coéquipiers. Averti pour une intervention à retardement sur Felix (52e), il a manqué de justesse technique aux abords de la surface madrilène en seconde période. Une prestation très convaincante malgré tout.

F. De Jong (5,5) : auteur de deux buts et deux passes décisives lors de cet exercice 2021-2022, le Batave, aligné aux côtés de Busquets et Pedri, n'a pas été le plus en vue au cours du premier acte mais son travail de l'ombre est à noter. Présent dans le duel, précieux dans sa capacité à aérer le jeu, le milieu néerlandais a très peu perdu le cuir. Tel un régulateur, sa justesse et ses quelques percées dans l'axe ont permis aux Blaugranas d'asseoir une domination certaine au milieu (63% de possession de balle). A l'origine du quatrième but barcelonais, il a, à l'instar de ses partenaires, rendu une excellente copie malgré un rendement moins visible dans la dernière demi-heure de jeu et un carton jaune reçu pour un tacle en retard (72e).

Busquets (6,5) : véritable plaque tournante du milieu catalan, le capitaine espagnol des Blaugranas a une nouvelle fois rendu une partition sans fausse note. Juste dans l'orientation du jeu, il a multiplié les transversales pour aérer le jeu. Vigilant dans son placement et auteur d'un pressing efficace, il n'a laissé que très peu de répit au duo Koke-De Paul. Avec ce vice et cette expérience qui lui colle à la peau, le natif de Sabadell n'a pas non plus hésité à commettre quelques fautes «intelligentes» pour casser les offensives adverses. Sous la pression accentuée des Colchoneros à l'heure de jeu, le Barcelonais n'a pas perdu en sérénité. Imprenable balle au pied, son assurance a souvent permis aux Culés de ressortir de situations compromises. Taille patron.

Pedri (6) : blessé depuis le début de la saison, le crack du Barça enchaînait une deuxième titularisation consécutive après celle connue face à Alavés. Dans l'entrejeu barcelonais, il a ainsi fait part de toute sa qualité technique pour permettre aux Blaugranas de prendre le contrôle de la possession. Si il a, certes, fait preuve d'un manque de justesse technique au moment de reprendre l'offrande d'Alba (25e), son implication dans l'entrejeu est indéniable. Très actif, le milieu de 19 ans s'est ainsi montré intraitable dans l'impact physique (5 ballons récupérés). Aux côtés de ses deux compères du milieu catalan, il a totalement éteint Koke et consorts. Remplacé par Nico (66e) , sérieux dans son implication défensive au cours du dernier quart d'heure.

Traoré (7) : pour sa première sous les couleurs barcelonaises, l'ailier espagnol prêté par Wolverhampton s'est rapidement montré à son avantage dans cette rencontre. Très actif dans son couloir droit, il n'a cessé de proposer des solutions aux siens. Illustration de cette disponibilité de tous les instants, il est le détonateur sur le second but barcelonais. Auteur d'une magnifique percée face à Hermoso, son centre parfait trouvait Gavi, auteur du second but (21e). Inarrêtable et très en vue, celui qui a été formé à la Masia a fait très mal aux Colchoneros. Par des percées (32e), des redoublements dans son couloir, il a apporté toute sa vivacité au jeu d'attaque du Barça. Homme fort du premier acte, il s'est cependant montré bien plus discret au retour des vestiaires. Remplacé par Aubameyang (61e) , auteur de sa première apparition sous ses nouvelles couleurs et plutôt discret.

Torres (4) : titularisé pour la deuxième fois de suite en Liga par Xavi, l'ancien buteur de Manchester City n'a pas tardé à s'illustrer dans ce choc. Bien trouvé par Pedri à l'entrée de la surface, l'Espagnol voyait cependant sa frappe fuir de peu le cadre des Colchoneros (5e). Malgré ce premier éclat, le numéro 19 du Barça a, par la suite, connu beaucoup plus de difficulté à se mettre en évidence. Très peu trouvé, son positionnement axial a cependant profité aux ailiers barcelonais, omniprésents au Camp Nou. Sevré de ballons à la reprise, il se rend également coupable d'un certain laxisme sur le second but de l'Atlético en laissant Suarez en jeu (58e). Pâle copie pour la nouvelle recrue catalane.

Atlético de Madrid

- Oblak (3) : le gardien des Colchoneros a vécu un match plutôt compliqué. Battu 3 fois en 1 mi-temps, il ne pouvait rien sur le but d'Alba, mais pouvait mieux faire sur le 3e. Il a démarré la seconde période de la même manière encaissant d'entrée de jeu un nouveau but, inscrit par Alves (49e) sur lequel il aurait pu mieux faire encore une fois.

- Savic (5) : le défenseur central monténégrin a vécu une après-midi plutôt moyenne. Pas très précis dans ses passes il a perdu 11 ballons, son jeu long n'a lui non plus pas été irréprochable. Cependant il a intercepté plusieurs ballons (4).

- Gimenez (5,5) : match sérieux de la part du défenseur central uruguayen malgré les 4 buts encaissés par son équipe. Il a été très propre dans ses transmissions, et n'a jamais hésité à aller au duel (4/6 duels remportés). Très précis dans le jeu long, et ne réalisant que très peu de fautes, il a également apporté sa présence sur coups de pied arrêtés, en atteste sa passe décisive pour Suarez d'une tête sur corner.

- Hermoso (2) : ce n'était pas un beau dimanche après-midi pour le latéral gauche des Colchoneros. Il a passé son match à défendre sur Adama Traoré, qui "lui a laissé sa carte de visite" selon Omar da Fonseca. Dès le début du match il faisait une faute sur Adama (2e), avant de perdre un nouveau duel face au joueur prêté par les Wolves sur l'égalisation barcelonaise. Sur le deuxième but du FCB il s'est une nouvelle fois fait déborder par son adversaire directe. Remplacé par l'ancien lillois, Reinildo (55e).

- Vrsajko (3) : première mi-temps compliquée pour le latéral droit de l'Atletico qui n'a rien proposé offensivement et qui s'est souvent retrouvé en difficulté sur son côté lors des différentes attaques catalanes, comme quand il s'est fait peur sur le centre d'Alves (31e). Il a été remplacé par Daniel Wass (4) à la mi-temps, qui se fait prendre dans son dos par Gavi quelques minutes après son entrée en jeu sur le but d'Alves et qui n'y a pas cru sur la très bonne passe de De Paul (83e).

- De Paul (6) : match intéressant de la part de l'Argentin. Toujours très propre balle au pied il dictait le jeu de son équipe depuis l'arrière (4 longs ballons réussis) et n'hésitait pas à aller au combat, remportant cinq duels, et effectuant 2 interceptions. Il a réalisé un très bon centre pour Félix en première mi-temps, qui aurait mérité une meilleure finition de la part de l'attaquant (23e), tout comme son ballon au dessus de la défense pour Wass (83e).

- Koke (5) : le milieu espagnol a réalisé un bon match, marqué notamment par cette très belle passe pour Suarez sur l'ouverture du score (8e). Le capitaine des Colchoneros aura ensuite eu un impact mitigé sur le match malgré une bonne qualité dans ses passes (89% réussies). A l'image de son équipe il n'a pas su mettre fin à la domination barcelonaise. Remplacé par Hector Herrera (76e).

- Lemar (4,5) : le milieu français a réalisé un match correct, tentant de mettre de l'intensité mais ne proposant sur le plan offensif que son très bon centre qui finissait par une tête pas cadrée (36e). La tournure du match a poussé son coach a le remplacer par Matheus Cunha après n'avoir touché que 25 ballons (55e).

- Carrasco (6) : l'ancien joueur de l'AS Monaco mettait son équipe sur de bons rails avec sa frappe tranquille pour battre Ter Stegen (8e). Cependant la physionomie du match a poussé son coach à le replacer en première période dans un rôle plus défensif pour venir aider Hermoso, il a d'ailleurs été auteur d'une grosse erreur dans la surface face à Adama (29e). Repositionné devant après les différents changement, il a tenté d'apporter des centres comme à la 65e minute ou des coup de pieds arrêtes comme ce coup franc dangereux (57e).

- Suarez (6) : match compliqué pour El Pistolero face à son ancienne équipe. Il pensait surement que tout se passerait bien après sa passe décisive pour Carrasco dès les premières minutes (8e), mais la réponse du Barça ne s'est pas faite attendre et l'Uruguayen a été totalement sevré de ballon et d'occasion franche en première période. Alors qu'il n'était pas très présent, c'est lui qui inscrivait le deuxième but de son équipe d'une tête aux 6 mètres en début de seconde mi-temps. Un match qui caractérise très bien l'ancien des Reds : moins influent sur le jeu de son équipe qu'à l'époque, il reste toujours aussi efficace.

- Joao Félix (4) : le jeune portugais a eu peu de ballons à exploiter, mais il n'a pas su exploiter ceux qu'il a eu comme sa tentative d'enroulée qui ne passe pas loin (19e), où lorsqu'il se manquait face au gardien adverse sur le centre de De Paul (23e). En seconde période, il se fait faisait tacler sur sa contre attaque (51e) avant d'être remplacé par Angel Correa (55e). L'Argentin a essayé d'apporter un peu de percussions dans l'attaque des Rojiblancos.

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI du FC Barcelone

Le XI de l'Atlético de Madrid