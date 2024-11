Real Madrid : Kylian Mbappé en aurait marre de jouer au poste de numéro 9 !

Il serait intéressant de savoir si Kylian Mbappé aurait répondu la même chose à Zlatan Ibrahimovic après le 3-1 infligé par l’AC Milan au Real Madrid. Pour ceux qui n’ont pas vu la scène, lorsque les deux hommes se sont croisés, le Suédois a demandé au Français s’il se sentait heureux et ce dernier lui a répondu par l’affirmative. Pourtant, difficile de le croire. Hier encore, le capitaine de l’équipe de France n’a pas rendu une bonne copie.

Inquiétude au sein du clan Mbappé

Pas assez présent dans son rôle de numéro 9, il a vu Jude Bellingham faire plus de courses que lui pour tenter de casser les lignes ou apporter le danger face au but. Mbappé a bien eu quelques occasions pour débloquer son compteur, mais la plupart n’étaient même pas cadrées. Logiquement désigné parmi les principaux coupables de la nouvelle déroute merengue, le Français est à la peine. Et selon Sport, il commencerait à perdre patience. Leader offensif indiscutable au Paris Saint-Germain, Mbappé n’est pas le roi à Madrid. Habitué à évoluer sur l’aile gauche, le numéro 9 est barré par Vinicius Junior. Obligé de jouer avant-centre, Mbappé doit s’exprimer à un poste qui n’est clairement pas le sien.

Et pour le quotidien espagnol : « Mbappé en a marre : il ne se voit pas jouer attaquant au Real Madrid ». Sport assure que l’ancien Parisien commencerait à s’agacer de devoir évoluer dans cette position. Seul souci, Carlo Ancelotti n’a pas d’autres options. L’entourage du joueur commencerait sérieusement à s’inquiéter de cette situation, surtout depuis que Mbappé est le souci principal désigné par plusieurs dirigeants madrilènes. Il convient de préciser que l’information vient d’un média catalan habitué à égratigner la Casa Blanca, mais le malaise de Mbappé au poste de numéro 9 reste un souci identifié par tout le monde.

Des lacunes pointées du doigt par les plus grands

Attaquant légendaire du Real Madrid et Ballon d’Or 2022, Karim Benzema avait été très clair à ce sujet. «Le problème pour moi est que Mbappé n’est pas un avant-centre. Chaque fois qu’il joue avec la France en n°9, ce n’est pas bon, ce n’est pas sa position. Le problème, c’est qu’à gauche, il y a un autre joueur qui est du même niveau… vous ne pouvez pas mettre Vini à droite ou comme avant-centre. (…) Mbappé n’est pas un 9. Au Real Madrid, il y a beaucoup de pression, ce n’est pas le PSG. Un conseil ? Il ne faut pas qu’il abandonne (…) Je ne pense pas qu’Ancelotti va déplacer Vinicius, il est actuellement le meilleur au monde à ce poste.»

Hier soir sur CBS, Thierry Henry, autre référence mondiale au poste d’attaquant, soulignait également les énormes carences de son compatriote, montant d’ailleurs à quel point plusieurs de ses coéquipiers faisaient les efforts à sa place. « L’équipe est frustrée avec lui, ce que je peux comprendre, ce n’est pas facile. Il faut lui donner du temps, mais il doit apprendre à jouer comme un numéro 9, en ayant le désir et la volonté de se projeter. (…) Nous ne lui demandons pas de conserver le ballon comme Didier Drogba, nous ne lui demandons pas de prendre le ballon et de dribbler tout le monde, mais de se projeter quand l’équipe est haute. Que tu sois un ailier, un 9 ou un 10, tu peux faire une course, même (Antonio) Rüdiger a fait une course en première période. » Jusqu’à quand cette situation peut-elle tenir ?