Ligue Europa : quel tirage pour l’OL ?

L’Olympique Lyonnais de Pierre sage avait fait la majeure partie du travail. Après la victoire sur l’Eintracht Francfort (3-2) à la mi-décembre, confirmée par le nul sur la pelouse de Fenerbahçe la semaine passée (0-0), la qualification pour la suite de la compétition était d’ores et déjà assurée. Elle a été confirmée ce soir à l’occasion de la réception de Ludogorets pour le compte de la 8e journée, malgré un match nul franchement poussif (1-1). Sans Pierre Sage sur le banc, évincé il y a deux jours et remplacé par l’intérimaire Jorge Maciel, les Gones ont franchement déçu face aux Bulgares.

Malgré cette contre-performance apparente, et sous les yeux de Paulo Fonseca, futur entraîneur de l’équipe comme nous vous l’avions annoncé ces dernières heures, l’OL réalise le minimum syndical en finissant tout de même à une belle 6e place. Finir dans le top 8 permet de se hisser directement en 8e de finale, sans passer par un périlleux barrage, et de s’alléger un calendrier toujours intense. D’ailleurs, le coach du jour a profité de cette rencontre au Groupama Stadium pour mettre au repos certains cadres (Lacazette, Matic, Mata ou encore Tagliafico étaient tous sur le banc au coup d’envoi).

L’Ajax comme gros morceau possible pour l’OL

Bien lui en a pris pour la gestion des temps de jeu même si les remplaçants n’ont pas vraiment fait le boulot. Avec ce dernier résultat, l’OL se facilite la tâche et passe automatiquement un tour. Il aura l’occasion d’observer ses futurs adversaires potentiels, à savoir les Belges de l’Union Saint-Gilloise (21e), les Grecs du PAOK Salonique (22e), les Roumains du Steaua Bucarest (11e) ou les Hollandais de l’Ajax (12e). Ces trois équipes terminent dans la zone de barrages et s’affronteront les 13 février (match aller) et 20 février (match retour).

Forcément, l’Ajax d’un certain Bertrand Traoré fait figure d’adversaire de meilleure qualité sur le papier, lui qui occupe la 2e place d’Eredivisie, derrière le PSV. Attention tout de même à Bucarest, qui en a surpris plus d’un lors de ce premier tour de C3. Bonne nouvelle tout de même pour les Gones, ils savent d’ores et déjà qu’ils recevront lors du match retour en 8e de finale. En attendant les 6 (match aller) et 13 mars prochains (match retour), ils auront le temps avec Paulo Fonseca d’améliorer leur fond de jeu. Ça ne sera pas de trop.