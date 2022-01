Le Bayer Leverkusen double l'OL et signe Sardar Azmoun

Le feuilleton Sardar Azmoun touche à sa fin. En fin de contrat avec le Zenit Saint-Pétersbourg à la fin de la saison, l'attaquant iranien Sardar Azmoun (27 ans) s'est engagé avec le Bayer Leverkusen, ce samedi. «Le pensionnaire de Bundesliga vient d'annoncer que l'avant-centre s'était engagé jusqu'en 2027 et débutera avec le club allemand pour la saison 2022-23. Le Bayer 04 Leverkusen a engagé l'international iranien Sardar Azmoun. L'avant-centre de 27 ans ne prolongera pas son contrat avec le champion russe Zenit Saint-Pétersbourg, qui expirait cet été et passera sous la croix du Bayer pour la saison 2022/23», précise le Bayer.

«Azmoun a signé à Leverkusen un contrat valable jusqu'au 30 juin 2027. Nous sommes très heureux de ce transfert réussi. Sardar Azmoun est depuis des années l'un des meilleurs buteurs du championnat russe. Il y a remporté le championnat trois fois de suite avec le Zenit, a régulièrement joué la Ligue des champions et a démontré sa classe internationale au plus haut niveau», a déclaré Simon Rolfes, directeur sportif du Bayer Leverkusen. Le Bayer 04 rafle donc la mise pour Azmoun, alors que l'OL de Peter Bosz, précédent coach du Bayer, Newcastle United et plusieurs clubs italiens, dont la Juventus, étaient sur le dossier.

Une nouvelle déception pour l'OL

L'Iranien, qui a marqué 39 buts en 60 matchs avec l'Iran, a réagi à son transfert sur le site officiel du club allemand. «Cela représente un pas du meilleur club de Russie vers l'un des meilleurs championnats d'Europe. Le Bayer 04 Leverkusen a un effectif vraiment formidable, je suis le club depuis longtemps et je suis enthousiasmé par le style de jeu de cette équipe, a déclaré Azmoun, qui a été élu footballeur de l'année en Russie en 2021. Pouvoir bientôt évoluer en Bundesliga est incroyablement excitant pour moi. Et je suis convaincu que je vais renforcer l'équipe avec mes qualités de footballeur», a-t-il expliqué.

C'est donc une nouvelle gifle pour l'Olympique Lyonnais, à qui cela rappellera également l'issue du feuilleton André Onana, tout proche de s'engager en provenance de l'Ajax Amsterdam à un an de la fin de son contrat avant de finalement privilégier un départ libre (probablement vers l'Inter Milan). Sardar Azmoun était une grande volonté de Peter Bosz, le technicien rhodanien. L'OL avait relancé le dossier pour le mois de janvier, désireux de booster son secteur offensif, mais l'OL a beaucoup trop traîné et n'a pas souhaité s'aligner sur les demandes du Zenit.