Habib Beye ordonne à Luis Enrique de changer sa gestion de Kylian Mbappé

Le cas Kylian Mbappé fait parler en permanence. 24 heures après la qualification du PSG pour les quarts de finale de Ligue Champions face à la Real Sociedad où l’attaquant a inscrit un doublé, Habib Beye a poussé un coup de gueule. Sur le plateau de Canal+, le coach du Red Star, actuel leader de National, ne supporte plus la gestion du champion du monde par Luis Enrique. Il estime que l’Espagnol n’adopte pas du tout la bonne méthode en annonçant le départ du joueur en fin de saison. Il le met même en garde et l’exhorte à faire de Mbappé son joueur majeur jusqu’à la fin de la saison dans le but de remporter la Ligue des Champions.

«Tu veux gagner la Ligue des Champions à Paris ? Chaque matin, Luis Enrique, lève-toi et fais en sorte qu’il (Mbappé) soit content de s’entraîner et de jouer. Ces joueurs-là doivent être gérés à part. Ils n’ont pas de passe-droit et à partir du moment où ils sont mauvais sportivement, tu as le droit de les sortir de temps en temps. Mais, les arguments qu’il amène à cette gestion de Kylian Mbappé ne sont pour moi pas entendables. Tu as une Ligue des Champions à gagner. Sers-toi de lui ! C’est l’instant présent qui est important, pas ce qu’il se passera dans six mois où tu le contempleras du côté du Bernabéu.» Le message est passé.