PSG : Kylian Mbappé sort du silence sur Luis Enrique

Le Paris Saint-Germain s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions après sa victoire 2-1 à Anoeta (4-1 en cumulé) face à la Real Sociedad. Une victoire importante obtenue grâce notamment à un doublé de Kylian Mbappé. Une réponse XXL de la part d’un joueur malmené par Luis Enrique ces derniers temps en Ligue 1, à tel point que certains doutaient de sa titularisation ce soir au Pays basque.

Élu homme du match, Mbappé ne s’est pas caché sur le terrain ni face au micro de Canal+. « On est très content, c’était l’objectif. On voulait se qualifier et gagner, se rendre le match plus tranquille. On avait un plan de jeu clair. On ne s’est pas mis en grande difficulté. On savait tout de suite qu’il ne fallait pas dormir. 2-0, c’est un score un peu traitre, il fallait tout de suite doucher les espoirs », a-t-il déclaré, avant d’évoquer son cas personnel.

Pas de problème avec Luis Enrique

À l’heure où son coach a fait savoir qu’aucun joueur n’était indiscutable, le champion du monde 2018 a démontré qu’il restait incontournable. « Je n’ai pas de message particulier, je veux toujours jouer la Ligue des Champions. C’est une compétition importante. Je ne serai jamais un joueur qui me cache », a-t-il confié. Et vu son match de ce soir, difficile de le contredire.

Enfin, Mbappé a répondu aux rumeurs faisant état de relations très fraiches avec Luis Enrique. Et visiblement, il n’y a aucun souci avec l’Espagnol. « Très bien. Il n’y a aucun problème avec lui, même si les gens peuvent penser qu’il y en a un. J’ai bien des problèmes, mais le coach n’en est pas un. » C’est dit. Fin de la polémique ?