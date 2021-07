ASSE : Claude Puel rassurant après la défaite contre Clermont

Samedi après-midi, l'AS Saint-Étienne s'est inclinée face à Clermont (3-2) pour son quatrième match de présaison, sa première défaite en amical cet été. L'entraîneur des Verts Claude Puel s'est montré néanmoins optimiste, gardant de bons enseignements sur le premier match de ses joueurs à Geoffroy-Guichard, en espérant qu'ils montrent un meilleur visage pour les deux prochaines rencontres amicale. Ce sera face à l'Olympique de Marseille (28.07) et l'Eintracht Francfort (31.07).

«C'était un match intéressant à jouer, face à une équipe déjà bien en place qui a montré de belles choses. On a souffert les dix dernières minutes de la première période, mais c'était intéressant de voir cette intensité. Il y a encore pas mal de choses à faire physiquement et défensivement, avec certains joueurs qui sont encore jeunes. [...] On a des solutions, mais on ne les a pas toutes en même temps. Cela ne fait pas plaisir de perdre mais c'est comme ça. Je trouvais qu'il y avait des choses intéressantes», a-t-il affirmé après la rencontre dans des propos récoltés par L'Équipe.