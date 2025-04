Ligue 1 : Nice revient dans la course pour la C1, Lens double Brest, Reims se donne de l’air

Avant le Derby entre Saint-Etienne et l’OL, le multiplex de la 30e journée de Ligue 1 débutait avec un match important pour la course à la Ligue des Champions entre Nice et Angers, avec des Aiglons qui n’ont plus gagné depuis le 1er mars dernier. Pour rester dans la course, il fallait alors faire le nécessaire contre le SCO, qui est toujours à une place de la zone rouge. Mais le GYM a bien débuté la rencontre et a finalement ouvert le score grâce à Rosario, de la tête (1-0, 39e).

Nice a ensuite fait le plus dur grâce à une double tête d’Abdi, d’abord sur le poteau, puis au fond des filets après un centre de Clauss au second poteau (2-0, 49e). Un écart de courte durée, puisqu’une terrible sortie de balle niçoise était récupérée par Belkhdim, qui réduisait le score rapidement (2-1, 53e). Mais Nice a tenu et est allé chercher la victoire pour se replacer entre Strasbourg et Lyon, qui jouera ce soir, au 6e rang. De quoi engranger de la confiance avant d’aller défier le PSG, alors qu’Angers, qui recevra Lille ensuite, peut commencer à trembler.

Lens revient à six points de Strasbourg

Autre match périlleux entre deux équipes à la lutte pour l’Europe, Brest-Lens a réservé toutes ses surprises. Car Lees-Melou a rapidement ouvert le score d’une belle enroulée (1-0, 12e), avant une égalisation rapide de Koyalipou (1-1, 18e). Mais le match s’est ensuite emballé, avec un penalty refusé pour les Ty’ Zefs (22e) et une main volontaire de Ndiaye dans la surface, qui a été sanctionné d’un rouge après une belle parade… logiquement sanctionnée. El Aynaoui donnait l’avantage aux Sang et Or juste avant la pause (2-1, 45e+3) et après avoir tremblé en fin de match, Said a mis fin au suspense (3-1, 90e+1). Lens double ainsi Brest et prend la 8e place, à six points de Strasbourg.

Toujours à la lutte pour le maintien, Reims a réalisé une très bonne opération en s’imposant difficilement contre Toulouse. Le TFC s’est lourdement compliqué la tâche après une expulsion logique de McKenzie dès la 27e minute pour une prise au cou. Et dans la foulée, Siebatcheu lâchait une tête puissante pour ouvrir le score (1-0, 39e). Les Rémois (13es) assurent l’essentiel et s’éloignent de la relégation, pour revenir à deux points de leur adversaire du jour et à cinq points de la relégation.

