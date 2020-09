Ryan Giggs demande à Gareth Bale de trouver du temps de jeu

L'horizon ne semble pas s'éclaircir pour Gareth Bale au Real Madrid. Alors que les Merengues semblent avoir trouver un moyen de faciliter le départ du Gallois, Ryan Giggs, sélectionneur du Pays de Galles a exhorté son joueur de retrouver du temps de jeu et « plus de minutes ». Et cela, il risque de ne pas le trouver cette saison au Santiago Bernabeu.

Seulement 22 matchs joués toutes compétitions confondues en 2019-2020 et surtout pas une seule minute depuis le 24 juin et une petite apparition de 20 minutes contre Majorque. Pour le retour des matchs internationaux avec la Ligue des Nations, son pays affrontait la Finlande. Et avec son statut de star de l'équipe, il a été titulaire, mais a clairement manqué de rythme. Du gâchis pour Ryan Giggs qui a donc incité son joueur à aller trouver des minutes, peu importe l'endroit.