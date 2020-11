Le Real Madrid préfère engager Paul Pogba qu'Eduardo Camavinga !

L'été a été long et compliqué pour toutes les formations continentales. Il a fallu être créatif, comme l'a évoqué Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain. D'autres formations ont préféré être patientes et attendre la prochaine fenêtre estivale, soit le mercato d'été 2021, afin de faire leurs emplettes et d'essayer de frapper vite et fort pour écraser la concurrence sur certains dossiers.

C'est notamment le cas du Real Madrid. Zinedine Zidane aurait aimé plus de recrues mais la Casa Blanca a préféré attendre, tapie dans l'ombre. On le sait déjà, le principal objectif du président Florentino Perez se nomme Kylian Mbappé. S'il ne prolonge pas son contrat d'ici là avec le Paris SG, l'attaquant, natif de Bondy, sera à une année de la fin de son échéance et donc en position de force pour décider.

Paul Pogba rapporte gros

Mais ce n'est pas seulement au poste d'attaquant que les Merengues vont chercher à trouver du beau monde. Au milieu de terrain aussi on commence à réfléchir. On le sait depuis un long moment, les dirigeants de la capitale espagnole veulent recruter Paul Pogba, le milieu de terrain de Manchester United. Mais depuis l'avènement d'un autre milieu de terrain français, qui évolue à Rennes, la donne a changé.

Toujours avec la volonté de rajeunir son effectif, le Real Madrid avait donc jeté son dévolu sur Eduardo Camavinga (17 ans). Mais son prix ne cesse d'augmenter et la Casa Blanca aura bien du mal à recruter le Rennais et Kylian Mbappé. Dans son édition du jour, As révèle que le Real aurait choisi Paul Pogba (27 ans). Son prix aurait chuté et atteindrait les 60 millions d'euros. Toutefois, Florentino Perez est attiré par les revenus que peut générer le champion du monde 2018. Le média espagnol ajoute que Forbes a classé le Français quatrième dans l'ordre des joueurs qui rapportent le plus en termes de publicité (derrière Messi, Cristiano Ronaldo et Neymar). Cela s'inscrit dans la stratégie du président merengue. Voici comment Pogba pourrait ravir la place de Camavinga à Madrid...