Le président de la Lazio Rome refroidit Luis Alberto

Décidément, l’actualité autour de la Lazio Rome est riche ces derniers jours. Et malheureusement pour le club romain, ce n’est pas que des bonnes nouvelles qui viennent remplir son actualité. En effet, alors qu’une altercation aurait eu lieu à l’entraînement entre Matteo Guendouzi et Igor Tudor, le malaise Luis Alberto ne cesse d’enfler dans la capitale. Cadre de l’équipe romaine depuis plusieurs années, le milieu offensif espagnol a affirmé ce vendredi son départ à la fin de la saison.

Interrogé à ce sujet, son président, Claudio Lotito, a refroidi les ardeurs de l’ancien de Liverpool : «Luis Alberto ? Il veut probablement partir gratuitement. Mais non, il a un contrat de quatre ans, il est membre. Nous ne jetons pas d’argent par la fenêtre. Les règles sont des règles, tant civiles que pénales, et elles doivent être respectées. Il a demandé un renouvellement l’été dernier, il est le deuxième joueur le mieux payé de la Lazio, il demande autre chose, il ne se présente pas au camp d’entraînement, comme vous vous en souviendrez tous. Et maintenant qu’il part, il sort avec ce truc, d’un coup et sans rien dire au club. S’il veut partir, il doit trouver l’équipe qui l’achètera.» Le message est passé.