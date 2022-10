Coupe de France 2023 : le tirage au sort complet du 7e et du 8e tour !

La 106e édition de la Coupe de France a déjà débuté et six tours ont eu lieu. Les équipes de National 1 sont déjà entrées en lice et on a pu voir quelques surprises à l'image de l'élimination d'Orléans au tour précédent contre Avoine/Chinon/Cinais (N3) aux tirs au but sur le score de 8-7 (1-1 lors des 120 minutes) mais aussi l'humiliation 5-1 de Sedan face à Reims Sainte-Anne pourtant en N3. Le Stade Briochin, Bourg-en-Bresse Péronnas et Versailles ont aussi pris la porte. C'est en revanche passé facilement pour Nancy, Le Mans ou encore Châteauroux.

Désormais, on vient de connaître le destin des différentes équipes et notamment des 20 formations de Ligue 2 qui font leur entrée à ce tour de la compétition. Bordeaux, Metz et l'AS Saint-Étienne qui viennent d'être relégués de Ligue 1 vont (re)découvrir le fait de débuter la Coupe de France plus tôt. Le 7e tour se déroulera le 29 et le 30 octobre prochain alors que le 8e tour aura lieu le samedi 19 et le dimanche 20 novembre.

Saint-Étienne tire le gros morceau Rodez

Les Girondins de Bordeaux bénéficient d'un tirage clément mais non moins excitant puisqu'il auront le droit à un derby contre leurs voisins du Stade Bordelais qui évoluent en National 2. Tirage bien plus compliqué en revanche pour l'AS Saint-Étienne qui recevront une autre formation de Ligue 2, à savoir Rodez. Pour le FC Metz, ce sera un match contre Raon l'Etape qui officie en National 3.

Pour les autres rencontres, on peut noter un choc plutôt savoureux entre Valenciennes qui joue en Ligue 2 et le Red Star qui évolue un cran en-dessous. Annecy recevra une formation basée à Mayotte, les Diables Noirs de Combani. Tirage également loin d'être évident pour Nîmes qui croisera le fer avec Bastia Borgo qui est un pensionnaire de National 1.

Le tirage au sort du 7e tour

Groupe A :

Mérignac Arlac (R1) - Niort (L2)

Biars Brétenoux (R1) - Bergerac (N2)

Châtellerault (N3) - Mérignac (R1)

Chauray (R1) - Avoine Chinon Cinais (N3)

Poitiers (N3) - Châteauroux (N1)

Merpins (R2) - Lège Cap Ferret (N3)

Angoulême (N2) - Trélissac (N2)

Stade Bordelais (N2) - Bordeaux (L2)

Groupe B :

Armentières (D1) - Marnaval (R1)

Prix les Mézières (N3) - Bastia (L2)

Fleury (N2) - Reims Ste Anne (N3)

Bondues (R2) - Wasquehal (N2)

Marcq (N3) - Cambrai (R1)

St Quentin (N2) - Hienghene (Nouvelle Calédonie)

Valenciennes (L2) - Red Star (N1)

Feignies (N3) - Escaudain (R1)

Groupe C :

Chambéry (N3) - Bourgoin (N3)

Rumilly (N3) - St Louis Neuweg (R1)

Illzach Modenheim (R1) - Grenoble (L2)

Tarentaise (R2) - Crest Aoute (R1) ou Rhône Vallées (R2) ou Villefranche (N1)

Annecy (L2) - Diables Noirs de Combani (Mayotte)

St Priest (N2) - Lyon la Duchère (N2)

Vénissieux (R1) - Limonest (N3)

Jura Sud (N2) - Vaulx en Velin (N3)

Groupe D

Lescar (R1) - Boe Bon Encontre (R2)

Toulon (N2) - Aubagne (N2)

Montauban (R2) - Alès (N2)

Nîmes (L2) - Borgo (N1)

Aigues Mortes (N3) - Pau (L2)

Agde (N3) - Colomiers (N3)

Hyères (N2) - Albères Argelès (N3)

St Estève Perpignan (R1) - Paulhan Pézenas (D1) ou Narbonne (R1)

Groupe E

Orvault (R1) - Laval (L2)

Séné (R2) - Châtaigneraie (R1)

Plouvorn (R1) - Sablé (N3)

Vannes (N2) - Concarneau (N1)

Mareuil sur Lay (R2) - Les Herbiers (N2)

Auray (R1) - Guingamp (L2)

Vitré (N3) - Ergué Gabéric (R1)

Plabennec (N3) - Cholet (N1)

Bellevue Nantes (R1) - Basse Goulaine (R1)

Châteaubriant (N2) - Lannion (N3)

Groupe F

NDC Angers (R1) - Granville (N2)

Evreux (N2) - Grand Quevilly (N3)

Havre Caucriauville (R2) - Vire (N3)

St Malo (N2) - Caen (L2)

Chartres de Bretagne (R1) - Avranches (N1)

Fougères (N3) - Le Mans (N1)

Alençon (N3) - Le Havre (L2)

St Grégoire (R2) - Stade Pontivy (R1)

Groupe G

Oissel (N3) - Poissy (N2)

Teteghem (D1) - Loon Plage (R1)

Pays de Cassel (R1) - Chaumont en Vexin (R1)

Gallia Lucciana (N3) - Drancy (N3)

Beauvais (N2) - Dunkerque (N1)

Eperlecques (D1) - Béthune (R1)

Aubervilliers (N3) - Quevilly Rouen (L2)

Chambly (N2) - Amiens (L2)

Groupe H

Onet Le Château (N3) - Feurs (N3)

Cournon (R2) - Grasse (N2)

Roche St Genest (R2) - Savigneux (R2)

St Etienne (L2) - Rodez (L2)

Thiers (R1) - Fréjus St Raphaël (N2) ou Salon Bel Air (R2)

Le Puy (N1) - Andrézieux (N2)

Chamalières (N2) - Gueugnon (N3)

Velay (R1) - Macon (N3)

Groupe I

Pont Sainte Maxence (R2) - Vierzon (N2)

Marcoussis Nozay (D1) ou Suresnes (R2) - Le Pays du Valois (R1)

Bourges Foot (N2) - St Apollinaire (N3)

St Pryvé st Hilaire (N2) - Dijon (L2)

Liancourt Clermont (R3) - Paris 13 Atlético (N1)

Paris 15 (R2) - Linas Montlhéry (N3)

Les Ulis (N3) - Paris FC (L2)

Saint Doulchard (R2) - Cosne (N3)

Groupe J

Sarre Union (N3) - Thaon (N3)

Hombourg Haut (R2) - Sochaux (L2)

Geispolsheim (R1) - Louhans Cuiseaux (N2)

Strasbourg Koenigshoffen (R1) - Gandrange (R1)

Raon l'Etape (N3) - Metz (L2)

Heillecourt (R2) ou Uckange (R2) - Epinal (N2)

Villerupt Thil (R1) - Villers Les Nancy (R2)

Reipertswiller (R1) - Nancy (N1)

Haguenau (N2) - Jura Dolois (N2)

Outre mer :

Vénus (Polynésie) - Belfort (N2)

Le tirage au sort du 8e tour

Groupe A :

Mérignac Arlac (R1) ou Niort (L2) - Biars Brétenoux (R1) ou Bergerac (N2)

Châtellerault (N3) ou Mérignac (R1) - Chauray (R1) ou Avoine Chinon Cinais (N3)

Poitiers (N3) ou Châteauroux (N1) - Merpins (R2) ou Lège Cap Ferret (N3)

Angoulême (N2) ou Trélissac (N2) - Stade Bordelais (N2) ou Bordeaux (L2)

Groupe B :

Armentières (D1) ou Marnaval (R1) - Prix les Mézières (N3) ou Bastia (L2)

Fleury (N2) ou Reims Ste Anne (N3) - Bondues (R2) ou Wasquehal (N2)

Marcq (N3) ou Cambrai (R1) - St Quentin (N2) ou Hienghene (Nouvelle Calédonie)

Valenciennes (L2) ou Red Star (N1) - Feignies (N3) ou Escaudain (R1)

Groupe C :

Chambéry (N3) ou Bourgoin (N3) - Rumilly (N3) ou St Louis Neuweg (R1)

Illzach Modenheim (R1) ou Grenoble (L2) - Tarentaise (R2) ou Crest Aoute (R1) ou Rhône Vallées (R2) ou Villefranche (N1)

Annecy (L2) ou Diables Noirs de Combani (Mayotte) - St Priest (N2) ou Lyon la Duchère (N2)

Vénissieux (R1) ou Limonest (N3) - Jura Sud (N2) ou Vaulx en Velin (N3)

Groupe D

Lescar (R1) ou Boe Bon Encontre (R2) - Toulon (N2) ou Aubagne (N2)

Montauban (R2) ou Alès (N2) - Nîmes (L2) ou Borgo (N1)

Aigues Mortes (N3) ou Pau (L2) - Agde (N3) ou Colomiers (N3)

Hyères (N2) ou Albères Argelès (N3) - St Estève Perpignan (R1) ou Paulhan Pézenas (D1) ou Narbonne (R1)

Groupe E

Orvault (R1) ou Laval (L2) - Séné (R2) ou Châtaigneraie (R1)

Plouvorn (R1) ou Sablé (N3) - Vannes (N2) ou Concarneau (N1)

Mareuil sur Lay (R2) ou Les Herbiers (N2) - Auray (R1) ou Guingamp (L2)

Vitré (N3) ou Ergué Gabéric (R1) - Plabennec (N3) ou Cholet (N1)

Bellevue Nantes (R1) ou Basse Goulaine (R1) - Châteaubriant (N2) ou Lannion (N3)

Groupe F

NDC Angers (R1) ou Granville (N2) - Evreux (N2) ou Grand Quevilly (N3)

Havre Caucriauville (R2) ou Vire (N3) - St Malo (N2) ou Caen (L2)

Chartres de Bretagne (R1) ou Avranches (N1) - Fougères (N3) ou Le Mans (N1)

Alençon (N3) ou Le Havre (L2) - St Grégoire (R2) ou Stade Pontivy (R1)

Groupe G

Oissel (N3) ou Poissy (N2) - Teteghem (D1) ou Loon Plage (R1)

Pays de Cassel (R1) ou Chaumont en Vexin (R1) - Gallia Lucciana (N3) ou Drancy (N3)

Beauvais (N2) ou Dunkerque (N1) - Eperlecques (D1) ou Béthune (R1)

Aubervilliers (N3) ou Quevilly Rouen (L2) - Chambly (N2) ou Amiens (L2)

Groupe H

Onet Le Château (N3) ou Feurs (N3) - Cournon (R2) ou Grasse (N2)

Roche St Genest (R2) ou Savigneux (R2) - St Etienne (L2) ou Rodez (L2)

Thiers (R1) ou Fréjus St Raphaël (N2) ou Salon Bel Air (R2) - Le Puy (N1) ou Andrézieux (N2)

Chamalières (N2) ou Gueugnon (N3) - Velay (R1) ou Macon (N3)

Groupe I

Pont Sainte Maxence (R2) ou Vierzon (N2) - Marcoussis Nozay (D1) ou Suresnes (R2) ou Le Pays du Valois (R1)

Bourges Foot (N2) ou St Apollinaire (N3) - St Pryvé st Hilaire (N2) ou Dijon (L2)

Liancourt Clermont (R3) ou Paris 13 Atlético (N1) - Paris 15 (R2) ou Linas Montlhéry (N3)

Les Ulis (N3) ou Paris FC (L2) - Saint Doulchard (R2) ou Cosne (N3)

Groupe J

Sarre Union (N3) ou Thaon (N3) - Hombourg Haut (R2) ou Sochaux (L2)

Geispolsheim (R1) ou Louhans Cuiseaux (N2) - Strasbourg Koenigshoffen (R1) ou Gandrange (R1)

Raon l'Etape (N3) ou Metz (L2) - Heillecourt (R2) ou Uckange (R2) ou Epinal (N2)

Villerupt Thil (R1) ou Villers Les Nancy (R2) - Reipertswiller (R1) - Nancy (N1)

Haguenau (N2) ou Jura Dolois (N2) - Vénus (Polynésie) ou Belfort (N2)

Les groupes pour le tirage au sort

Groupe A : Bordeaux (L2), Niort (L2), Châteauroux (N1), Stade Bordelais (N2), Trélissac (N2), Bergerac (N2), Angoulême (N2), Avoine Chinon Cinais (N3), Lège Cap Ferret (N3), Châtellerault (N3), Poitiers (N3), Mérignac Arlac (R1), Chauray (R1), Mérignac (R1), Biars Brétenoux (R1), Merpins (R2)

Groupe B : Bastia (L2), Valenciennes (L2), Red Star (N1), St Quentin (N2), Wasquehal (N2), Fleury (N2), Marcq (N3), Feignies (N3), Prix les Mézières (N3), Reims Ste Anne (N3), Cambrai (R1), Escaudain (R1), Marnaval (R1), Bondues (R2), Hienghene (Nouvelle Calédonie), Armentières (D1)

Groupe C : Annecy (L2), Grenoble (L2), Crest Aoute ou Rhône Vallées ou Villefranche (N1), Jura Sud (N2), St Priest (N2), Lyon la Duchère (N2), Chambéry (N3), Bourgoin (N3), Limonest (N3), Rumilly (N3), Vaulx en Velin (N3), Illzach Modenheim (R1), Vénissieux (R1), St Louis Neuweg (R1), Diables Noirs de Combani (Mayotte), Tarentaise (R2)

Groupe D : Pau (L2), Nîmes (L2), Borgo (N1), Hyères (N2), Toulon (N2), Aubagne (N2), Alès (N2), Colomiers (N3), Aigues Mortes (N3), Agde (N3), Albères Argelès (N3), Lescar (R1), Paulhan Pézenas (D1) ou Narbonne (R1), St Estève Perpignan (R1), Boe Bon Encontre (R2), Montauban (R2)

Groupe E : Laval (L2), Guingamp (L2), Concarneau (N1), Cholet (N1), Vannes (N2), Les Herbiers (N2), Châteaubriant (N2), Vitré (N3), Plabennec (N3), Lannion (N3), Sablé (N3), Ergué Gabéric (R1), Plouvorn (R1), Auray (R1), Orvault (R1), Châtaigneraie (R1), Bellevue Nantes (R1), Basse Goulaine (R1), Séné (R2), Mareuil sur Lay (R2)

Groupe F : Le Havre (L2), Caen (L2), Avranches (N1), Le Mans (N1), St Malo (N2), Granville (N2), Evreux (N2), Fougères (N3), Alençon (N3), Vire (N3), Grand Quevilly (N3), Stade Pontivy (R1), Chartres de Bretagne (R1), NDC Angers (R1), St Grégoire (R2), Havre Caucriauville (R2)

Groupe G : Quevilly Rouen (L2), Amiens (L2), Dunkerque (N1), Chambly (N2), Beauvais (N2), Poissy (N2), Gallia Lucciana (N3), Oissel (N3), Aubervilliers (N3), Drancy (N3), Pays de Cassel (R1), Béthune (R1), Chaumont en Vexin (R1), Loon Plage (R1), Eperlecques (D1), Teteghem (D1)

Groupe H : St Etienne (L2), Rodez (L2), Le Puy (N1), Andrézieux (N2), Chamalières (N2), Fréjus St Raphaël (N2) ou Salon Bel Air (R2), Grasse (N2), Macon (N3), Gueugnon (N3), Feurs (N3), Onet Le Château (N3), Thiers (R1), Velay (R1), Cournon (R2), Roche St Genest (R2), Savigneux (R2)

Groupe I : Dijon (L2), Paris FC (L2), Paris 13 Atlético (N1), St Pryvé st Hilaire (N2), Bourges Foot (N2), Vierzon (N2), St Apollinaire (N3), Cosne (N3), Les Ulis (N3), Linas Montlhéry (N3), Le Pays du Valois (R1), Saint Doulchard (R2), Paris 15 (R2), Pont Sainte Maxence (R2), Liancourt Clermont (R3), Marcoussis Nozay (D1) ou Suresnes (R2)

Groupe J : Metz (L2), Sochaux (L2), Nancy (N1), Haguenau (N2), Epinal (N2), Louhans Cuiseaux (N2), Jura Dolois (N2), Raon l'Etape (N3), Thaon (N3), Sarre Union (N3), Gandrange (R1), Villerupt Thil (R1), Reipertswiller (R1), Strasbourg Koenigshoffen (R1), Geispolsheim (R1), Villers Les Nancy (R2), Heillecourt (R2) ou Uckange (R2), Hombourg Haut (R2)