Vadim Vasiliyev répond à la polémique Bachir Néhar

L'Équipe Enquête s'intéressait dernièrement au monde des agents et soulignait la présence de Bachir Néhar, intendant de l'équipe de France de Didier Deschamps, au sein de la société VV Consulting, dirigée par l'ancien vice-président de l'AS Monaco Vadim Vasiliyev. Une double casquette dérangeante pour certains acteurs du monde du football interrogés durant le reportage. L'entrepreneur russe a répondu à la polémique dans les colonnes de Monaco Hebdo.

«Si nous avions sollicité ne serait-ce qu’un joueur de l’équipe de France, cela aurait été un conflit d’intérêt. Si nous avions sollicité Didier Deschamps pour qu’il prenne un joueur de VV Consulting, cela aurait été un conflit d’intérêt. Mais ce n'est pas le cas. (...) Je connais quelques joueurs de l’équipe de France, je ne les sollicite pas et je m'interdis de le faire. (...) J’ai un bon rapport avec Didier Deschamps pendant des années. Je pourrai solliciter son avis sur tel ou tel joueur. Je ne le fais pas», a-t-il confié avant de poursuivre. «Les gens qui parlent de ça, soit ils se trompent, soit ils sont mal informés, soit ce sont des raisons qui ne sont pas les bonnes. (...) C’est ne pas connaître le foot et ne pas connaître Didier Deschamps. Personne ne l’influence. Il est intègre, responsable, il fait ses choix et les assume, et mine de rien, la France est championne du monde». Mise au point.