Le MHSC dévoile ses nouveaux maillots pour la saison 2021/2022

À trois semaines de la reprise de la Ligue 1 Uber Eats, le Montpellier Hérault Sport Club a dévoilé ses trois nouvelles tenues pour la saison. Toujours équipé par Nike, les joueurs du nouvel entraîneur Olivier Dall'Oglio porteront des tenues plutôt classiques et bien ancrées dans l'ADN du club.

Le maillot domicile se présente avec un col V orange et arbore des fines rayures horizontales oranges sur un fond bleu marine. On retrouve le sponsor Partouche au centre du maillot. Un short orange et des chaussettes bleu marine avec des rayures oranges complètent la tenue que porteront les Montpelliérains au stade de la Mosson.

Le maillot extérieur reprend exactement le même design sauf que la couleur principale est le blanc que le bleu marine s'invite sur le col V, sur le short et sur les chaussettes, qui sont identiques à celles de la tenue domicile.

Enfin, le troisième maillot de la saison est noir et or, en hommage aux dix ans du titre de champion de France 2012 remporté par le MHSC, entraîné à l'époque par René Girard et portés par Olivier Giroud, Younes Belhanda, Souleymane Camara, Jamel Saihi, Romain Pitau ou encore le gardien remplaçant Laurent Pionnier. Ce sont d'ailleurs les trois derniers cités qui ont présenté les nouvelles tenues du club dimanche.

Ces nouveaux maillots du MHSC sont déjà disponibles sur le site internet du club et au Montpellier Store Odysseum.