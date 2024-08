Hoffenheim casse sa tirelire pour Adam Hložek

Condamné à un rôle de remplaçant sous les ordres de Xabi Alonso la saison dernière, Adam Hložek ne s’éternisera pas à Leverkusen. Ce samedi, l’international tchèque s’est engagé avec Hoffenheim jusqu’en 2028. Son transfert devrait rapporter 20 millions d’euros bonus compris aux champions d’Allemagne, qui en avaient déboursé 13 il y a deux ans pour le débaucher du Sparta Prague.

«L’équipe de football de Bundesliga TSG Hoffenheim poursuit la planification de son équipe et recrute l’attaquant Adam Hlozek. L’international tchèque de 22 ans arrive à Kraichgau en provenance du Bayer 04 Leverkusen, champion d’Allemagne en titre et vainqueur de la coupe, et signe un contrat à long terme avec le TSG», indique le communiqué d’Hoffenheim.