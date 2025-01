Barça : enfin du positif pour Dani Olmo et Pau Victor ?

Le FC Barcelone va-t-il enfin recevoir une bonne nouvelle dans le dossier Dani Olmo ? Oui, si l’on en croit la Cadena Ser et son émission El Larguero. Hier soir, le journaliste espagnol Manu Carreño a assuré que le Conseil supérieur des sports (CSD) aurait décidé d’accorder une mesure conservatoire au club du Barça, lui permettant d’inscrire temporairement Dani Olmo et Pau Víctor en Liga.

Ce qui permettrait au club catalan d’aligner les deux hommes en Supercoupe d’Espagne, dès ce mercredi face à Bilbao ? Le délai serait encore un peu court, et le média évoque plutôt une présence possible pour la finale dimanche en cas de qualification. Petit bémol, les médias catalans Sport et Mundo Deportivo ne confirment pas cette information, assurant de leur côté que le CSD n’a pas encore rendu sa décision.