Le groupe de l’OL sans Cherki ni Zaha pour affronter le RC Lens

Avant la trêve internationale, les joueurs de l’OL avaient eu la bonne idée de remporter leur premier match de la saison. Non sans difficulté face à un Strasbourg coriace, les Gones avaient dû renverser la vapeur totalement en seconde période pour lancer leur exercice. Ce dimanche à 20h45, les hommes de Pierre Sage vont tenter d’enchaîner sur la pelouse d’un RC Lens consciencieux sous l’égide de Will Still.

Pour aller se sortir du piège de Bollaert, Pierre Sage a fait appel à un groupe de 21 joueurs ce dimanche matin. Recruté sur le gong, Wilfried Zaha ne figure pas dans le groupe alors que Jordan Veretout et Warmed Omari, deux des trois dernières recrues rhodaniennes, sont bien du voyage dans le Pas-de-Calais. Récemment réintégré au groupe après avoir émis son souhait de rester entre Rhône et Saône, Rayan Cherki manque pourtant à l’appel.