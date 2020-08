Ligue 1 : Didier Quillot souhaite assouplir le protocole pour éviter d'autres reports

La Ligue 1 a repris vendredi soir avec le match d'ouverture de la 1ère journée entre les Girondins de Bordeaux et le FC Nantes (0-0), mais cette première levée a déjà été chamboulée par plusieurs reports, notamment celui d'OM-ASSE à cause des cas de coronavirus au sein du club phocéen. Car le règlement est simple : à partir de quatre cas dans une équipe, la LFP étudie la situation et risque d'annuler le match. Interrogé par BFM, Didier Quillot a expliqué que le protocole allait être amélioré. La raison ? Éviter de trop nombreux reports.

«On travaille d’ores et déjà avec les pouvoirs publics et les médecins pour améliorer ce protocole. On a un calendrier déjà assez congestionné. On ne peut pas se permettre d’avoir des matches reportés. C’est pour ça qu’on travaille avec les pouvoirs publics, encore ce week-end, pour essayer d’améliorer le premier protocole qui a été élaboré», a expliqué le directeur général de la Ligue de Football Professionnel.