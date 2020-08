L1 : les dates des matches reportés de la 1ère journée dévoilées

Alors que la Ligue 1 va faire son retour vendredi, la 1ère journée est un peu chamboulée. D'abord avec la Ligue des Champions et la finale du Paris Saint-Germain, et éventuellement de l'Olympique Lyonnais, dimanche soir, mais aussi avec le report du match OM-ASSE à cause des cas de Covid-19 au sein de l'effectif phocéen. On attendait alors les nouvelles dates des rencontres et la Ligue de Football Professionnel vient de les dévoiler dans un communiqué.

La rencontre entre Montpellier et l'OL se jouera le mardi 15 septembre à 21h. Concernant le match PSG-Metz au Parc des Princes, il faudra attendre le mercredi 16 septembre, toujours à la même heure. Enfin, l'OM et Saint-Étienne se retrouveront à l'Orange Vélodrome le jeudi 17 septembre, encore à 21h. Les trois rencontres seront diffusées sur Téléfoot, le nouvelle chaîne de Mediapro.

Les dates des trois matches :

Mardi 15 septembre à 21h00 sur Téléfoot Montpellier HSC – Olympique Lyonnais

Mercredi 16 septembre à 21h00 sur Téléfoot Paris Saint-Germain – FC Metz

Jeudi 17 septembre à 21h00 sur Téléfoot Olympique de Marseille – AS Saint-Etienne