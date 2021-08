Amazon dévoile sa liste de consultants

Amazon Prime Video vient de dévoiler, via un communiqué, la liste des experts, présentateurs et commentateurs pour la saison à venir en Ligue 1. Mathieu Bodmer, Ludovic Giuly, Corine Petit, Benoit Cheyrou, Edouard Cissé, Vitorino Hilton, Benjamin Nivet, Pascal Dupraz ou Dominique Arribagé donneront leurs avis et analyses. La tête d'affiche du casting du nouveau venu dans la paysage audiovisuel footballistique français sera sans conteste Thierry Henry, champion du monde 1998 et d'Europe 2000.

L'ancien technicien de l'AS Monaco, libre de tout contrat, donnera lui aussi son sentiment sur un championnat qu'il connaît très bien. Ça promet ! Au rayon journalistes, on retrouvera Karim Bennani, Lesly Boitrelle, Saber Desfarges, Laurie Samama et Benoît Daniel à la présentation des différents programmes, Frédéric Verdier, Alban Lepoivre, Christophe Bureau, Luigi Colange, Alexis Grasso et Julien Ielsch aux commentaires ainsi que David Astorga, Virginie Sainsily, David Aïello et Tiffany Henne en bord de terrain.