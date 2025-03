Italie : Luciano Spalletti s’exprime sur le but gag encaissé par Gigio Donnarumma

On joue la 36e minute de jeu entre Allemands et Italiens, et Gigio Donnarumma vient de claquer admirablement une tête de Tim Kleindienst au-dessus de sa barre transversale. Sauf que pendant que le portier du PSG invective sa défense pour sa passivité, Joshua Kimmich s’est précipité au poteau de corner pour jouer celui-ci rapidement, profitant de l’inattention du gardien italien pour servir Musiala sur un plateau face au but vide. Une boulette qui a de quoi faire soupirer le sélectionneur italien, Luciano Spalletti.

«On savait qu’ils pouvaient tirer les corners comme ça. Si on ne le comprend pas et qu’on n’est pas attentifs, autant encaisser, pour que les joueurs comprennent que ce ne sont pas que des mots, mais la réalité», a froidement déclaré le manager de la Squadra Azzurra. Un but qui a frappé fort sur la tête des Italiens, d’autant qu’il intervient juste après le penalty transformé par Kimmich, enterrant presque les espoirs de retour de l’Italie.