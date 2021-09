Le mercato rocambolesque d'Antoine Griezmann

La suite après cette publicité

23h59. Au dernier moment, l'Atlético de Madrid a enregistré le contrat d'Antoine Griezmann (30 ans) auprès de la Ligue de Football Professionnel espagnole, validant ainsi son retour deux ans après un départ tumultueux. Mais l'opération a bien failli ne pas se faire puisqu'elle était conditionnée au départ de Saul Ñiguez (26 ans) à Chelsea, lui aussi réglé dans les derniers instants du mercato. Un joli résumé du marché du champion du monde 2018.

Annoncé sur la liste des transferts depuis le début de l'été, malgré un contrat courant jusqu'en juin 2024, l'attaquant devait permettre aux Catalans de récupérer une belle indemnité de transfert et de libérer de la masse salariale, lui qui émargeait à plus de 20 M€ par an. Il a ainsi été proposé aux quatre coins de l'Europe par les dirigeants du FC Barcelone, pressés de lui trouver une porte de sortie.

Poussé dehors puis leader d'attaque

Un temps, la Juventus et Manchester United ont été cités comme les seuls capables de l'accueillir. Manchester City s'est aussi renseigné. Mais dans l'esprit du Français, les choses étaient claires : c'était un retour à l'Atlético sinon rien. Un échange direct entre le Barça et l'Atléti avec Saul inclus dans l'opération a été étudié en début de mercato, mais les Blaugranas ont finalement dit non, pas convaincus de l'utilité d'ajouter un milieu de terrain à son effectif.

Cette porte se refermant, les pensionnaires du Camp Nou semblaient s'être résignés à faire la saison avec le natif de Mâcon. Ronald Koeman, en public, assurait compter sur lui pour mener son attaque après le départ de Lionel Messi (34 ans) au Paris SG. Seulement, l'international tricolore (95 sélections, 38 buts), jugé en partie responsable de la non-prolongation de la Pulga, a subi les foudres d'une partie des socios catalans.

Tout le monde est content

Alors, quand ce 31 août, les Rojiblancos sont revenus à la charge pour Grizi, les Barcelonais ont ouvert la porte. D'abord, ils ont tenté d'intégrer João Félix (21 ans) dans le deal. Puis, face au refus catégoriques des Madrilènes, ils ont décidé d'accepter de négocier pour le départ de leur n° 7. On se dirigeait d'abord vers un transfert sec, mais c'est finalement sous la forme d'un prêt que les trois parties sont tombées d'accord.

Un prêt d'une saison (plus une autre en option) avec option d'achat obligatoire fixée à 40 M€ plus 10 M€ de bonus divers. Le Barça empoche des liquidités et économise les imposants émoluments du joueur. L'Atlético renforce sa ligne d'attaque avec un élément d'expérience connaissant la maison et le style Diego Simeone. Antoine Griezmann, lui, retrouve un club où il est devenu l'un des meilleurs joueurs du monde. Tout le monde y trouve son compte et, pourtant, il aura fallu passer par tous les états pour que le deal se fasse...