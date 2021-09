Chelsea - Manchester City : les compositions officielles

C'est le remake de la dernière finale de la Ligue des champions. Chelsea, champion d'Europe en titre, reçoit le champion d'Angleterre Manchester City à Stamford Bridge, pour le compte de la 6e journée de Premier League. Les Blues, grandement renforcés par le recrutement de Romelu Lukaku cet été, réalise un début de saison canon, avec déjà des grands noms accrochés à leur tableau de chasse (Villarreal CF en Supercoupe de l'UEFA, Tottenham Hotspur en championnat). Surtout, la formation de Thomas Tuchel dégage un sentiment de solidité et de puissance qui en fait très clairement un prétendant au titre.

En face, Manchester City alterne le moyen et le très bon. Surpris lors de la 1ère journée à Tottenham (défaite 0-1) et la semaine passée contre Southampton (0-0), les Skyblues ont aussi mis des baffes à Norwich City (5-0) et Arsenal (5-0). Défier la redoutable machine de Chelsea ressemble donc à un premier gros test pour mieux situer le niveau de la bande à Pep Guardiola.

Chelsea : Mendy - Azpilicueta, Christensen, Rudiger - James, Kante, Jorginho, Kovacic, Alonso - Werner, Lukaku

Manchester City : Ederson - Walker, Dias, Laporte, Cancelo - De Bruyne, Rodri, Foden - B. Silva, G. Jesus, Grealish