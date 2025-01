AC Milan : plusieurs joueurs veulent claquer la porte à cause de Sérgio Conceição

Dans le football, tout va très vite. Sérgio Conceição ne dira pas le contraire. Le 30 décembre dernier, le Portugais, qui était libre depuis la fin de son aventure au FC Porto, a été choisi pour succéder à Paulo Fonseca sur le banc rossonero. « L’AC Milan annonce que Sérgio Paulo Marceneiro da Conceição a été nommé entraîneur principal de l’équipe première masculine jusqu’au 30 juin 2026. Le Club souhaite la bienvenue à Sérgio et à son équipe et leur souhaite un voyage plein de succès et d’accomplissement», pouvait-on lire sur le communiqué de presse. Rapidement, le technicien lusitanien avait exposé en conférence de presse son projet pour relancer la machine lombarde.

Une grosse altercation avec Calabria

«J’arrive avec mes convictions au niveau du travail et de la tactique. Le système n’est pas si important pour moi, mais la dynamique sur le terrain. Ensuite il y a une stratégie, une base, un travail sur les principes : l’équipe doit les comprendre. Le jeu dominant ? Pour moi le foot est simple, très simple : il y a des cages et il faut marquer des buts et ne pas en prendre. Si le jeu de domination signifie autre chose, pour moi cela signifie avoir des résultats. Possession de balle, tiki taka : pour moi le tiki taka est de la mettre à l’intérieur. Chacun a son travail, on communique tous les jours. Aujourd’hui j’ai parlé avec le nutritionniste : j’aime entrer dans tous les domaines. Mais c’est mon travail. Je parle à la direction quand il le faut, nous sommes tous là pour travailler en remontant dans la même direction. Nous voulons tous une chose : que le Milan arrive en Ligue des Champions, et il y a déjà un trophée à gagner. Nous sommes le Milan.»

Il avait joint l’acte à la parole puisqu’il avait mis tout le monde d’accord après la belle victoire contre la Juventus en demi-finale de la Supercoppa. Le Portugais faisait l’unanimité même à Milan. Un mois plus tard, ce n’est plus le cas. De grosses tensions sont apparues entre lui et certains de ses joueurs. Il y a quelques jours, le 26 janvier, il a eu une vive altercation avec Davide Calabria. Ils étaient même prêts à en venir aux mains avant d’être séparés selon la presse italienne. Mais Zlatan Ibrahimovic avait éteint l’incendie. «Ce sont deux vainqueurs et ces choses peuvent aussi arriver à cause de l’adrénaline sur le terrain. Cela m’est arrivé aussi au cours de ma carrière et cela arrive à ceux qui veulent toujours gagner.»

Plusieurs joueurs veulent s’en aller à cause de Conceição

Il avait ajouté : «je me souviens que lorsque cela m’est arrivé, l’entraîneur Capello m’a dit que c’était bon pour l’équipe. D’une certaine manière, ils ont montré à quel point ils se soucient de la cause, l’important étant que tout ait été résolu après le match.» Sauf que tout n’est visiblement pas résolu. Bien au contraire. En effet, plusieurs médias italiens font part de grosses tensions entre Conceição et certains joueurs. Ainsi, La Repubblica explique que Theo Hernandez et Christian Pulisic n’apprécient pas ses méthodes jugées très dures. Idem pour Alvaro Morata, qui a même demandé son départ après les tensions suite à la défaite de mercredi à Zagreb en Ligue des champions. Il pourrait d’ailleurs rebondir à Galatasaray.

Mais Tuttosport explique qu’il n’est pas le seul à en avoir ras-le-bol. En effet, d’autres éléments du groupe souhaitent également s’en aller car ils ne s’entendent pas avec le coach portugais, qui se met régulièrement en colère. Zlatan Ibrahimovic ne ferait pas l’unanimité non plus. Ainsi, la Gazzetta indique qu’en plus de Morata, Davide Calabria et Francesco Camarda, qui serait prêté, sont sur le départ. À moins que Conceição s’en aille avant eux. En effet, les médias transalpins révèlent qu’il joue très gros ce week-end lors du derby face à l’Inter. En coulisses, les dirigeants lombards se posent des questions sur son travail, ses méthodes mais aussi sur sa compatibilité avec le groupe. Une réunion s’est tenue jeudi au centre d’entraînement afin de remobiliser tout le monde. Kyle Walker, qui vient de signer, doit se demander où il a mis les pieds.