Ballon d'Or 2021 : Pep Guardiola défend Lionel Messi

La suite après cette publicité

Pep Guardiola monte au créneau pour son ancien protégé, Lionel Messi. Si La Pulga fait incontestablement partie des meilleurs joueurs de l'histoire du football, le 7ème Ballon d'Or remporté lundi, au Théâtre du Châtelet, par l'international argentin, fait énormément jaser. Comme en Allemagne, par exemple, qui ne digère pas de voir Robert Lewandowski terminer 2ème de cette édition 2021.

Présent en conférence de presse ce mardi, un jour avant le déplacement de ses Sky Blues sur la pelouse d'Aston Villa, L'entraîneur de Manchester City a défendu l'attaquant du PSG face au nombreuses critiques dont il fait l'objet ces dernières heures. « Ne me posez pas de questions là-dessus. C'est comme ça. On ne peut jamais dire qu'il est injuste que Leo Messi remporte le Ballon d'Or. Il est trop bon. C'est un spectacle, une belle affaire pour rendre le football plus divertissant. » L'Argentin appréciera.