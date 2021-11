Ballon d'Or : Lionel Messi, lauréat de l'année 2021

La suite après cette publicité

C'est désormais acté, Lionel Messi a été sacré lauréat du Ballon d'Or 2021. Meilleur buteur de Liga avec 30 réalisations et vainqueur de la Coupe du Roi avec le FC Barcelone, l'attaquant de 34 ans a surtout remporté son premier trophée avec l'Argentine : la Copa America cet été, contre le Brésil (1-0) en terminant meilleur joueur, meilleur buteur (4) et meilleur passeur décisif (5) du tournoi sud-américain. Après une fin de saison compliquée avec son club formateur, La Pulga a également marqué l'été dernier en rejoignant le Paris Saint-Germain après expiration de son contrat, où il a inscrit quatre réalisations en onze rencontres, dont trois en Ligue des Champions.

Après une année civile 2020 marquée par la crise sanitaire et l'arrêt des Championnats nationaux, le Ballon d'Or 2020 n'a finalement pas été décerné «fautes de conditions équitables suffisantes» comme l'avait précisé France Football. Vainqueur de l'édition 2019 devant Virgil Van Dijk et Cristiano Ronaldo, le natif de Rosario remporte son septième Ballon d'Or et dépasse son propre record de sacres du plus prestigieux des trophées individuels. Le Portugais Cristiano Ronaldo arrive en deuxième position des plus titrés, avec cinq distinctions.

Robert Lewandowski et Jorginho complètent le podium

Derrière Lionel Messi, Robert Lewandowski est deuxième. Le Polonais du Bayern Munich a contre lui d'avoir été éliminé de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, même s'il n'était pas présent sur la feuille de match, et d'avoir été éliminé du premier tour de l'Euro 2020 avec la Pologne, pour laquelle il aura tout de même inscrit trois buts. Vainqueur de la Bundesliga avec le FCB, il termine meilleur buteur de l'année 2021 avec 64 buts inscrits en 54 matches.

Et pour compléter le podium, Jorginho, le milieu de terrain de 29 ans, a terminé à la troisième place du Ballon d'Or. Vainqueur de la Ligue des Champions et de la Supercoupe de l'UEFA avec Chelsea, il a également remporté l'Euro 2020 avec la sélection italienne. En revanche, pour la première fois depuis 2010, Cristiano Ronaldo ne figure pas sur le podium et a été classé à la sixième place, alors que Karim Benzema, vainqueur de la Ligue des Nations avec les Bleus, est au pied du podium.

Le classement complet du Ballon d'Or 2021 :

1er : Lionel Messi (FC Barcelone et PSG/Argentine), 613 points.

2e : Robert Lewandowski (Bayern Munich/Pologne), 580 points.

3e : Jorginho (Chelsea/Italie), 460 points.

4e : Karim Benzema (Real Madrid/France), 239 points.

5e : N'Golo Kanté (Chelsea/France), 186 points.

6e : Cristiano Ronaldo (Juventus et Manchester United/Portugal), 178 points.

7e : Mohamed Salah (Liverpool/Egypte), 121 points.

8e : Kevin De Bruyne (Manchester City/Belgique), 73 points.

9e : Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain/France), 58 points.

10e : Gianluigi Donnarumma (AC Milan et Paris Saint-Germain/Italie), 36 points.

11e : Erling Haaland (Borussia Dortmund/Norvège)

12e : Romelu Lukaku (Inter Milan puis Chelsea/Belgique)

13e : Giorgio Chiellini (Juventus Turin/Italie)

14e : Leonardo Bonucci (Juventus Turin/Italie)

15e : Raheem Sterling (Manchester City/Angleterre)

16e : Neymar (PSG/Brésil)

17e : Luis Suarez (Atlético de Madrid/Uruguay)

18e : Simon Kjaer (AC Milan/Danemark)

19e : Mason Mount (Chelsea/Angleterre)

20e : Riyad Mahrez (Manchester City/Algérie)

21e: Lautaro Martinez (Inter Milan/Argentine)

21e : Bruno Fernandes (Manchester United/Portugal)

23e : Harry Kane (Tottenham/Angleterre)

24e : Pedri (FC Barcelone/Espagne)

25e : Phil Foden (Manchester City/Angleterre)

26e : Ruben Dias (Manchester City/Portugal)

26e : Gerard Moreno (Villarreal/Espagne)

26e : Nicolo Barella (Inter Milan/Italie)

29e : César Azpilicueta (Chelsea/Espagne)

29e : Luka Modric (Real Madrid/Croatie)