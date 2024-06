AC Milan : Zlatan Ibrahimovic annoncera Paulo Fonseca demain

Ce n’était qu’une question de temps et le dossier touche enfin à son épilogue. En effet, Paulo Fonseca va officiellement être nommé nouvel entraîneur de l’AC Milan demain, jeudi 13 juin 2024. Selon nos informations, une conférence de presse sera organisée ce jeudi matin, au cours de laquelle Zlatan Ibrahimovic en personne officialisera la prise de fonctions de l’entraîneur portugais en présence de Fonseca.

Après de longues semaines d’attente et une dizaine de noms différents mentionnés dans la course à la succession de Stefano Pioli, c’est bien le tacticien de LOSC, Paulo Fonseca, qui faisait le plus consensus au sein de la direction milanaise. Pour rappel, le propriétaire américain, Gerry Cardinale, avait demandé à ses différents dirigeants dont Zlatan Ibrahimovic leurs principaux candidats.