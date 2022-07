MU : les premiers mots de Tyrell Malacia

La suite après cette publicité

Initialement attendu à l'Olympique Lyonnais, avec qui il avait trouvé un terrain d'entente, Tyrell Malacia (22 ans) a finalement rejoint Manchester United, en Premier League. Le latéral gauche néerlandais, apparu à 5 reprises avec la sélection oranje, a coûté environ 15 millions d'euros aux Red Devils. Le désormais ex-joueur du Feyenoord a profité de l'officialisation de son transfert pour faire part de ses premières impressions en tant que Mancunien, sur le site officiel du club anglais.

« C'est un sentiment incroyable d'avoir rejoint Manchester United. C'est un nouveau chapitre pour moi, une nouvelle ligue avec de nouveaux coéquipiers et un formidable manager [Erik ten Hag] qui nous dirige. Je connais en jouant contre ses équipes en Eredivisie, les qualités qu'il a et ce qu'il exige de ses joueurs. Bien que je sache que je suis encore jeune et que je continuerai à me développer, je peux promettre aux fans de United que je laisserai tout sur le terrain chaque fois que j'enfilerai le maillot rouge. Je serai toujours reconnaissant à Feyenoord pour tout ce qu'ils ont donné à moi et à ma famille. Rien de tout cela ne serait possible sans eux. Maintenant, je suis prêt à me concentrer sur l'avenir avec United et à aider mon nouveau club à réussir. »